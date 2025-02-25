Alman ekonomisinde kötümserlik hakim

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Şubat ayında ifo İş İklimi Endeksi, ocak ayındaki gibi 85.2 puan olarak kaydedildi. Uzmanlar, endekste hafif bir iyileşme beklerken, Alman ekonomisinin en önemli göstergelerinden biri olan endeks, düşük seviyelerde kalmaya devam etti. Son 12 ayda endeks, sadece Aralık 2024’te 84.7 puanla daha düşük bir seviye görmüştü.

KÖTÜMSER DEĞERLENDİRME

Yaklaşık 9 bin şirketin katıldığı ankette, firmalar mevcut iş durumlarını bir önceki aya göre daha kötümser değerlendirdi. Şirketler, mevcut durumlarını 85.0 puanla değerlendirirken, bu oran ocak ayında 86.0 puan olarak ölçülmüştü. Ancak önümüzdeki aylara ilişkin beklentilerde hafif bir iyileşme gözlendi. Beklentiler 84.3 puandan 85.4 puana yükseldi. ifo Başkanı Clemens Fuest, “Alman ekonomisi beklemede” diyerek durumu özetledi.

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‘NET BİR UMUT IŞIĞI’

İmalat sektöründeki firmalar, mevcut durumlarını daha kötümser değerlendirdi. Ancak geleceğe yönelik pozitif beklenti nedeniyle ifo uzmanı Klaus Wohlrabe, sanayideki artan beklentileri “net bir umut ışığı” olarak nitelendirdi. Wohlrabe, “Sanayi siparişlerindeki dip nokta aşılmış görünüyor” diyerek iyileşmenin nedenlerinden birine işaret etti.

‘ULAŞTIRMADA KÖTÜMSER SESLER ARTTI’

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tehditlerinin ise şimdilik Alman ekonomisi üzerinde olumlu ya da olumsuz bir etkisi olmadığı belirtildi. Ancak uzmanlar, Avrupa mallarına yüksek ceza vergileri uygulanması durumunda bu durumun değişebileceğine dikkat çekti. Wohlrabe, “Şirketlerin Alman federal seçimlerinin sonucuna nasıl tepki vereceği belli olacak” dedi ve bir CDU/CSU-SPD koalisyonu beklediğini sözlerine ekledi. Hizmet sektöründe de iş iklimi kötüleşti. Firmalar, mevcut iş durumlarının daha da kötüleştiğini ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerin de olumsuzlaştığını bildirdi. ifo Başkanı Fuest, “Özellikle ulaştırma ve lojistik alanında kötümser sesler arttı” açıklamasını yaptı.

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MEVCUT İŞ DURUMU KÖTÜLEŞTİ

Perakende sektöründe ise beklentilerdeki iyileşmeyle birlikte endeks yükseldi. İnşaat sektöründe ise sipariş eksikliği temel sorun olmaya devam ederken, şubat ayında beklentiler bir önceki aya göre daha iyiydi. Ancak mevcut iş durumu kötüleşti.