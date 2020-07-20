Alman ekonomisi yüzde 10 daralacak!

ÖNLEMLERİN gevşetilmesine rağmen sıkıntının sürdüğüne dikkat çeken DIHK Başkanı Schweitzer “Sıkıntı derin, çöküş sürüyor. Baharda beklenen olumlu gelişmeler yaşanmadı” dedi. Devletin yaptığı milyarlık yardımların olumlu olduğunu belirten Schweitzer “Yılın ikinci çeyreği bir felaketti. Bizim yaptığımız araştırmalara göre işletmelerin yarısı ancak 2021 yılında veya daha sonrasında kendilerini toparlayabileceğine inanıyor” dedi. Almanya’da gayri safi milli hasılanın bu yılın sonunda yüzde 10 daralacağını tahmin ettiklerini belirten Schweitzer, Almanya’da ekonominin sağlıklı hale gelmesinin ihracata bağlı olduğunun da altını çizdi. Başkan “Sanayide her iki çalışandan birinin iş yeri ihracata bağlı. İş yerlerinin kaybı konusunda ciddi güvensizlik yaşanıyor. Bizim yaptığımız araştırmaya göre işletmelerin yüzde 40 likidite darboğazında. Şirketlerin yarısı sermaye kaybına uğradı. Şirketlerin yüzde 10’u iflas baskısı altında. Sonbaharda kitlesel iflaslardan endişe ediyoruz” dedi.

YARDIMLAR UZATILMALI

Schweitzer, tüm sektörlere yönelik yapılacak yardımların daha uzun vadede olmasını talep ederken “Böylece işletmelere üç dört ay daha soluk alabilme fırsatı tanınacak. Devlet yapacağı yardımlarla şirketleri ayakta tutarak çalışanların işini koruyacaktır. Ekonomi düzlüğe çıkınca devlet daha fazla vergi alacaktır. Yardımın yapılmamasının alternatifi şirketlerin iflası ve çalışanların iş yerini kaybetmesidir” dedi. Küçük işletmelerin ayakta kalmasının yolunun sermayelerinin artırılması olduğuna işaret eden Schweitzer, küçük ölçekli işletmelere de fon ayrılmasını istedi.