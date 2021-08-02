Alman ekonomisi yine büyüdü

KORONAVİRÜS krizinde alınan tedbirler nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde ekonomi yüzde 2.1 oranında küçülmüştü. Kısıtlamaların kaldırılmasından sonra tüketimde yaşanan hareketliliğin büyümede etkili olduğu belirtildi. Özellikle perakende ticaretin açılmasıyla canlanan ekonomide büyümenin üçüncü çeyrekte de devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, üçüncü çeyrekteki büyümenin kriz öncesindeki seviyeye ulaşabileceğini belirtiyor. Ancak virüsün delta varyasyonu nedeniyle risk faktörünün devam ettiği belirtilirken, sanayide de hammadde eksikliğinden dolayı üretimin yavaş seyrinin devam edeceği kaydediliyor. Ekonomistler, Almanya’nın bu yıl yüzde 3.2 ila yüzde 3.9 arasında bir ekonomik büyüme yakalayacağını tahmin ediyor.