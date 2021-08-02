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Avrupa
Murat TOSUN, BERLİN / Fotoğraflar: DPA
Haber Giriş: 02.08.2021 - 11:54 | Son Güncelleme:

Alman ekonomisi yine büyüdü

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Alman ekonomisi yine büyüdü

Almanya’da Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre gayri safi milli hasıla 2021’in ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe göre yüzde 1.5 oranında arttı.

KORONAVİRÜS krizinde alınan tedbirler nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde ekonomi yüzde 2.1 oranında küçülmüştü. Kısıtlamaların kaldırılmasından sonra tüketimde yaşanan hareketliliğin büyümede etkili olduğu belirtildi. Özellikle perakende ticaretin açılmasıyla canlanan ekonomide büyümenin üçüncü çeyrekte de devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, üçüncü çeyrekteki büyümenin kriz öncesindeki seviyeye ulaşabileceğini belirtiyor. Ancak virüsün delta varyasyonu nedeniyle risk faktörünün devam ettiği belirtilirken, sanayide de hammadde eksikliğinden dolayı üretimin yavaş seyrinin devam edeceği kaydediliyor. Ekonomistler, Almanya’nın bu yıl yüzde 3.2 ila yüzde 3.9 arasında bir ekonomik büyüme yakalayacağını tahmin ediyor.

 

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