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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 15.05.2020 - 14:04,Son Güncelleme:

Alman ekonomisi durdu

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Alman ekonomisi durdu
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Alman ekonomisi, Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre resmen durgunluğa girdi. Gayrisafi milli hasıla yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.2 oranında küçüldü. Ekonomideki bu daralmanın 2009 mali krizinden bu yana en büyük, Almanya’nın birleşmesinden sonra ise ikinci büyük daralma olduğu belirtildi.

KORONA kriziyle sınırların ve iş yerlerinin kapanması, ekonomik hayatı ve üretimi felce uğrattı. Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 0.1 oranında küçülmüştü. Ekonomistler arka arkaya iki çeyrek ekonominin küçülmesini ‘teknik durgunluk’ olarak niteliyor. Ekonomi uzmanları ilk çeyrekte yaşanan daralmayla ekonomide küçülmenin sonuna gelinmediğini belirtti. Hükümet, bu yıl genel olarak ağır bir ekonomik durgunluk bekliyor. Alman ekonomisi için bunun İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük küçülme olacağı tahmin ediliyor. Kısa çalışanların ve isten çıkarmaların sayısının artacağı korkusu ve tüketimdeki düşüş sonucu Alman ekonomisinde bu yıl yüzde 6.3 oranında küçülme bekleniyor. Alman ekonomisi 2009 mali krizinde yüzde 5.7 oranında küçülmüştü. Ekonomi uzmanları yılın ikinci çeyreğinde daha büyük bir küçülme bekliyor.

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