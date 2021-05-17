‘Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama istedik!’

POLİSİN uyguladığı şiddet görüntüleri, sosyal medyada yayılmasından sonra Almanya’daki Türkler arasında infial yarattı. Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Vatandaşımıza uygulanan polis şiddetinden duyduğumuz rahatsızlığı Alman Dışişleri Bakanlığı’na ileterek açıklama talep ettik. Ayrıca savcılığın süratle harekete geçerek olayı ayrıntılı şekilde soruşturmasını beklediğimizi bildirdik. Konunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz” dedi. SAVCILIK DÜZGÜN ŞEKİLDE SORUŞTURMALI

Büyükelçi Aydın, polisin tepkiler üzerine yaptığı basın açıklamasının inandırıcılıktan uzak olduğunu ifade ederek, “Savcılık olayı düzgün bir şeklide soruşturmalı ve sorumluların ifadesi alınmalı” dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda polis şiddetini kınadı. Altun, “Alman polisinin engelli bir Türk vatandaşına karşı orantısız güç kullanmasını şiddetle kınıyorum. Almanya’daki görüntüler, vicdanı olan ve insan haklarına saygı duyan herkesi uyarmalıdır. Ayrıca bu olay yabancı düşmanlığının Avrupa’da hızla büyüdüğünü de kanıtlıyor” dedi.

