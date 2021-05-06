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Avrupa
Haber Giriş: 06.05.2021 - 12:08 | Son Güncelleme:

Alman devleri Serdar Dursun'un peşinde

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Alman devleri Serdar Dursun'un peşinde

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt'ta forma giyen Serdar Dursun'un talipleri artıyor.

Alman basını, Simon Terodde ile yollarını ayırmaya hazırlanan Hamburg'un 33 yaşındaki futbolcunun yerine Serdar'ı düşündüğü ve transfer için girişimlere başladığını yazdı. Golcü futbolcuya Almanya'dan Schalke ve Fortuna Düsseldorf'un da yakın takibinin sürdüğü belirtildi. 29 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Tam bir gol makinesi Sezon sonu Darmstadt ile sözleşmesi sona erecek olan Serdar Dursun, bu sezon ligde çıktığı 30 maçta 21 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Serdar Dursun'un ise, gönlünün Schalke'den yana olduğu öğrenildi.

Alman devleri Serdar Dursunun peşinde
Piyasa değeri 1,5 Euro civarında olduğu belirtilen forvet oyuncusu, futbola doğum yeri olan Hamburg'da başladı. Futbol kariyerine Hannover'de devam eden Serdar Dursun, bir süre Türkiye liglerinde top koşturdu. 2018 yılından bu yana Darmstadt kadrosunda yer alan futbolcunun kardeşi Serkan da FC St. Pauli II'de oynuyor.

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