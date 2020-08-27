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BERLİN
Haber Giriş: 27.08.2020 - 11:23 | Son Güncelleme:

Vedad İbisevic 36 yaşında transfer oldu!

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Vedad İbisevic 36 yaşında transfer oldu!
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Vedat İbisevic artık Schalke'de

HERTHA Berlin'in yaşı ilerlediği gerekçesiyle sözleşme uzatmadığı golcü futbolcu Vedad İbisevic, Bundesliga takımlarından Schalke ile anlaştı. 36 yaşındaki Vedad İbisevic ile Schalke yönetimi bir yıllık sözleşmeye imza attılar.
Alman basınında yer alan haberlere göre Bosnalı golcü Schalke'de yıllık 2 milyon 500 bin Euro ücret alacak. Temmuz ayında İbisevic'in transferiyle ilgili açıklamaya yapan Hertha Berlin Sportif Direktörü Michael Preetz “Vedad'a teklif yapmayacağımızı ilettik” sözleriyle futbolcuyu kadrolarında düşünmediklerini açıklamıştı.

Vedad İbisevic 36 yaşında transfer oldu

Geçen sezon Hertha Berlin'de 25 lig maçına çıkan İbisevic, bu karşılaşmalarda yedi gol atmış, üç de asist yapmıştı. Şimdiye kadar Aachen, Hoffenheim, Stuttgart ve Hertha Berlin formasıyla 340 Bundesliga maçına çıkan İbisevic, kariyerinde 127 gol atma başarısı gösterdi. İbisevic'in Bundesliga kariyerindeki asist sayısı ise 52.

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