MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlman Dennis Patrick, ‘Deniz’ adını alarak Müslüman oldu!
GeriAvrupa Alman Dennis Patrick, ‘Deniz’ adını alarak Müslüman oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
AA
Haber Giriş: 15.09.2021 - 13:01 | Son Güncelleme:

Alman Dennis Patrick, ‘Deniz’ adını alarak Müslüman oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alman Dennis Patrick, ‘Deniz’ adını alarak Müslüman oldu!

Almanya vatandaşı 38 yaşındaki Dennis Patrick, İslamiyet’i seçerek ‘Deniz’ adını aldı.

İl Müftülüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftü Vekili Mehmet İzci başkanlığında Müftülükte ihtida töreni gerçekleştirildi. İzci’nin İslam’ın temel esaslarıyla ilgili verdiği bilgilerin ardından kelimeişehadet getiren Patrick, Müslüman oldu. ‘Deniz’ ismini alan Patrick, “Almanya’da çevremdeki Müslüman arkadaşlarımın yaşayışlarını gördüm ve onlardan etkilenerek Müslüman olmaya karar verdim” ifadesini kullandı. İzci, Deniz Patrick’e ihtida belgesi, Almanca Kur’an-ı Kerim meali ve İslam dinini anlatan kitap seti hediye etti.

Alman Dennis Patrick, ‘Deniz’ adını alarak Müslüman oldu

Alman Dennis Patrick, ‘Deniz’ adını alarak Müslüman oldu

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi