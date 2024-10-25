Alman ‘Denise’, evlenince ‘Nur’ oldu

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Almanya’da yaşayan Kütahyalı Fikret Hamurcu ile bir süre önce evlenen Alman vatandaşı 34 yaşındaki Stammer, eşi ve ailesinin yaşantısından etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi. Eşi ile Kütahya Müftülüğü’ne başvuran Stammer için İl Müftüsü İrfan Açık başkanlığında müftülükte ihtida töreni düzenlendi. Açık’ın, İslam’ın temel esaslarıyla ilgili verdiği bilgilerin ardından şahitler huzurunda ‘kelime-i şehadet’ getiren Stammer, Müslüman oldu. ‘Nur’ ismini alan Stammer’i tebrik eden Açık, ihtida belgesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından hediye ederek bundan sonraki yaşantılarında sağlıklı, sıhhatli, başarılı ve huzurlu bir ömür geçirmeleri temennisinde bulundu.