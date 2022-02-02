Alman Demiryolları’ndan milyar euroluk yatırım!

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SIEMENS tarafından üretilen ICE 3neo isimli yeni nesil trenlerin önceki modellere göre daha hızlı ve daha konforlu olduğu belirtilen açıklamada, ilk trenlerin yıl sonuna doğru hizmete gireceği duyuruldu. Yeni siparişlerle ICE 3neo filosunun 73’e çıkacağı belitilerek, DB’nin 2020 yılında aynı modelden 30 adet ısmarlamış olduğu dile getirildi.

SON DERECE KONFORLU

Artan emisyon hacmiyle mücadele kapsamında demiryolu taşımacılığına ağırlık verilen Almanya’da gelecek yıllardaki uzak mesafe trafiğinin beşte birinin raylı sistem üzerinden olacağı kaydedildi. Yeni alımlarla ilgili açıklamada bulunan DB Yönetim Kurulu Başkanı Richard Lutz, yeni nesil trenlerin yıl sonuna doğru Münih ve Kuzey Ren Vestfalya arasında hizmet vereceği, son derece konforlu olduğu belirtilen hızlı trenlerdeki daha önce şikâyetlere neden olan mobil telefon kapsama sıkıntısının da ortadan kalkmış olacağını dile getirdi.