Alman değil, Kayseri çikolatası

Haberin Devamı

İLÇEDE kadınların bir araya gelerek kurduğu Sarıoğlan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında el yapımı, katkısız, koruyucu içermeyen çikolatalar üretiliyor. Yaklaşık 60 çeşit üretilen ve kalitesiyle ön plana çıkan çikolatalara önemli bir gurbetçi nüfusa sahip ilçede yurt dışından tatile gidenler de yoğun ilgi gösteriyor. Gurbetçilerle özdeşleşen ve yurt dışından götürülen “Alman çikolatası” diye tabir edilen tam fındıklı hediyelik çikolatanın aynısını üreten kadınlar, bir geleneği de tersine çevirdi. Kadınların ürettiği çikolatalardan satın alan gurbetçiler, çikolataları hem memleketteki akrabalarına ikram ediyor hem de yaşadıkları ülkelerdeki komşuları ve iş arkadaşlarına hediye olarak getiriyor.

Gülten Ardahan

Haberin Devamı

‘KAYGOYLA GÖNDERİYORUZ’

Sarıoğlan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Gülten Ardahan, AA muhabirine, 20 kadın çalışanla işlettikleri kooperatifte bademli, kayısılı, incirli, cevizli gibi çok farklı malzemelerden çikolata ürettiklerini söyledi. Katkısız, koruyucu içermeyen, kaliteli ham madde ile üretim yaptıklarını, bunun da karşılığını aldıklarını belirten Ardahan, “Küçük bir ilçedeyiz ama büyük işler yapıyoruz. Aylık 3 ton kapasiteyle çalışıyoruz. Halkın ilgisi çok fazla. Tüm marketlerin olduğu bir cadde de çikolata dükkanımız var. Türkiye’nin dört bir tarafına kargoyla çikolata gönderiyoruz” dedi.

Enes Kalın

Haberin Devamı

‘BİZİM TÜRKLER YAPIYOR’İlçelerinde başta İngiltere, Almanya, Hollanda ve Belçika’dan olmak üzere yoğun bir gurbetçi nüfusunun olduğunu ve 2 yıldır bir çoğuna çikolata sattıklarını anlatan Ardahan, şunları söyledi: “‘Almancılar’ bizi öğrendi, çikolata getirmeyip 2 yıldır bizden alıp dağıtıyorlar. ‘Birebir, Almanya’dan getirdiğimiz çikolata ile aynı’ diyorlar. Çünkü biz de en iyi malzemeyi kullanıyoruz, ham maddesini yurt dışından getirtiyoruz. Kalitemizle markamızı oluşturuyoruz. Buradan alıp, komşularına, iş arkadaşlarına hediye olarak götürüyorlar. Gurbetçiler çikolatayı yurt dışından getirirlerdi, şimdi buradan götürüyorlar. Bizim hikâyemizi de oradaki insanlara anlatıyorlar. Amacımız bir geleneği değiştirip yurt dışına çikolatayı gönderip ‘Bizim Türkler yapıyor’ dedirmek.”

‘HİÇ FARK YOK’

Almanya’dan yaz tatili için memleketine giden Enes Kalın, “Almanya’da doğup büyüdüm. Kooperatifi duyunca tesislere gidip çikolataların tadına baktım ve çok beğendim. Almanya’dan hiç farkı yok. Hatta kalite olarak daha iyi diyebilirim. Almanya’dan buraya fındıklı çikolata getirirdik, artık buna hiç gerek kalmadı” dedi. Nur Türkel

Almanya’da yaşayan Ayşe Nur Türkel ise “Almancı olarak bizden hep çikolata isterler, hatta koli koli getiririz. Artık buradan götürmeyi düşünüyoruz. Özellikle portakallı olanı çok beğendim. Kadının gücüne çok inanıyorum, burada da kadınlar kooperatifle çok iyi işler çıkarmışlar” diye konuştu.