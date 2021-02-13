Alman çiftin, Demre’de deniz keyfi

ALMAN diş teknisyeni Silvia ve eşi emekli polis Uwe Küger çifti, tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgınından kaçmak için karavanlarıyla Almanya’dan yola çıktı. Hamburg’dan başladıkları yolculukta Avusturya, Hırvatistan, Makedonya ve Bulgaristan’ı geçen çift, 17 Kasım 2020’de Edirne’den Türkiye’ye giriş yaptı. Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla’yı gezen çift, 11 Şubat’ta Antalya’nın Demre ilçesine giderek, doğal liman olan Taşdibi Plajı’nda kamp kurdu. Hava sıcaklığının 19 derece, deniz suyu sıcaklığının 17-18 derece olduğu kentte kış ortasında denize giren çift, bol bol yüzdü. Küger çifti denizde su ile çocuklar gibi eğlendi.

‘TAHMİNİMİZDEN DAHA GÜZEL’

İlk kez Türkiye’ye gittiklerini belirten çift, şunları söyledi: “Hamburg’dan yola çıktık ve 6 aylık bir tur planladık. Bu turun yaklaşık 5 ayını Türkiye’de geçirmeye karar verdik. Mart ayı sonunda İstanbul’da olacağız. Yunanistan üzerinden geldiğimiz ülkeleri takip ederek Almanya’ya döneceğiz. Yıllardır mesleklerimiz gereği tanıdığımız Türk insanını daha yakından tanımak ve Türkiye’yi gezmek için yola çıktık. Türkiye tahmin ettiğimizden daha güzel bir ülke. Marmara, Ege ve Akdeniz sahilleri tam bir tarih ve doğa cenneti. Her yer antik kentlerle dolu. Bir Alman için Türkiye hiç de yabancı bir ülke değil. Gezdiğimiz her yerde daha önce 30-40 yıl Almanya’da çalışmış veya hâlâ yaşamını Almanya’da sürdüren, Almanca konuşan birçok insanla karşılaştık. Bizim için dil sorunu olmadı.”





‘TÜRKİYE’YE ÂŞIK OLDUK’

“Türk insanı gerçekten yardımsever ve konuksever. Sizinle her şeyini paylaşıyor. Bu ülkeyi ve Türk insanını tanıdığımız için çok mutluyuz. Koronavirüsten korkmuyoruz. Çünkü doğada koronavirüs bulaşacağına inanmıyoruz. Şehre indiğimiz zaman gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Hamburg’da yaşayan bir Alman için bu mevsimde denize girmek rüya. Suyun sıcaklığı 17-18 derece. Biz bu sıcaklığı Almanya’da haziran, temmuz ve ağustos aylarında bile bulamıyoruz. Bizim için bu sıcaklık yaz sıcaklığı. O nedenle bol bol yüzdük, eğlendik. Denizin suyu çok temiz ve sıcaktı. Burası doğal bir liman. Buradan Alanya’ya kadar gideceğiz. Oradan Antalya’ya dönüp, Pamukkale’yi göreceğiz. Türkiye’ye âşık olduk. Yine geleceğiz. Toplam 6 bin kilometre yol yapmış olacağız. Ama bu güzel ülkeyi görmeye değdi.”