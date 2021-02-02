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Avrupa
Haber Giriş: 02.02.2021 - 16:47 | Son Güncelleme:

Alman Bild, Ziraat Türkiye Kupası'nı yayınlayacak

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Alman Bild, Ziraat Türkiye Kupası'nı yayınlayacak
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Alman Bild Gazetesi, Ziraat Türkiye Kupası'nın internet yayın haklarını satın aldı. Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir ve Galatasaray-Antalyaspor maçlarını yayınlayacak.

Mesut Özil'in Fenerbahçe 'ye transferi Almanya'da da etkisini göstermeye başladı. Bild, Ziraat Türkiye Kupası'nın internet yayın haklarını satın aldı. Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir ve Galatasaray -Antalyaspor maçlarını yayınlanacağını açıkladı. Yaklaşık 3 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'da Süper Lig'e de yoğun bir ilgi var.

Alman Bild, Ziraat Türkiye Kupasını yayınlayacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları 9-10-11 Şubat tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe-Başakşehir maçı salı günü 20:45'te, Galatasaray- Alanyaspor maçı ise çarşamba günü 20:45'te.

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