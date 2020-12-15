Alman berberler açık havada tıraş dönemi başlattı
Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Delmenhorst kentinde koronavirüs nedeniyle berberlerin kapatılmasının ardından kuaför işletmecileri tıraş olmak isteyen vatandaşlara açık havada hizmet vermeye başladı.
ALMAN kuaför salonu işletmecisi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle talepleri karşılamak için müşterilerini açık havada iş yerinin önünde mesafeli ve maskeli şekilde tıraş ediyor. İşletme sahibi, yaklaşan Noel Bayramı nedeniyle taleplere yetişebilmek için bu uygulamaya gittiklerini ifade etti. Açık havada hasta olma tehlikesine rağmen müşterilerin uygulamadan memnun olduğu görüldü.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle