MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlman berberler açık havada tıraş dönemi başlattı
GeriAvrupa Alman berberler açık havada tıraş dönemi başlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
DHA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 15:56 | Son Güncelleme:

Alman berberler açık havada tıraş dönemi başlattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alman berberler açık havada tıraş dönemi başlattı
Abone Olgoogle-news

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Delmenhorst kentinde koronavirüs nedeniyle berberlerin kapatılmasının ardından kuaför işletmecileri tıraş olmak isteyen vatandaşlara açık havada hizmet vermeye başladı.

ALMAN kuaför salonu işletmecisi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle talepleri karşılamak için müşterilerini açık havada iş yerinin önünde mesafeli ve maskeli şekilde tıraş ediyor. İşletme sahibi, yaklaşan Noel Bayramı nedeniyle taleplere yetişebilmek için bu uygulamaya gittiklerini ifade etti. Açık havada hasta olma tehlikesine rağmen müşterilerin uygulamadan memnun olduğu görüldü.

Alman berberler açık havada tıraş dönemi başlattı

Alman berberler açık havada tıraş dönemi başlattı

Alman berberler açık havada tıraş dönemi başlattı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle