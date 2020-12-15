Alman berberler açık havada tıraş dönemi başlattı

ALMAN kuaför salonu işletmecisi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle talepleri karşılamak için müşterilerini açık havada iş yerinin önünde mesafeli ve maskeli şekilde tıraş ediyor. İşletme sahibi, yaklaşan Noel Bayramı nedeniyle taleplere yetişebilmek için bu uygulamaya gittiklerini ifade etti. Açık havada hasta olma tehlikesine rağmen müşterilerin uygulamadan memnun olduğu görüldü.



