Alman belediye başkanından şok sözler: “Zaten altı ay sonra ölecekleri...”

Sat.1 televizyonundaki kahvaltı programında konuşan Palmer, önlemlerin yumuşatılmasını istedi ve “Size çok sert gelebilir bu sözler. Ama biz Almanya’da zaten 6 ay sonra ölecek insanları kurtarıyoruz” dedi. Önlemlerin ekonomik sonuçlarının daha kötü olacağını savunan Palmer, yaşlılar ve gençler için farklı güvenlik önlemleri alınması gerektiğini belirtti. Palmer’in açıklamalarına gelen sert tepkiler üzerine Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock, “Bizim toplumuzda herkes eşit tıbbi tedavi hakkına sahiptir. Anayasamız bu konuda gayet açık” dedi. Sol Parti ve FDP Palmer’i özür dilemeye çağırdı. Virüs uzmanları ise koronanın sadece yaşlı insanlar için değil, gençlerin sağlığı için de çok tehlikeli olduğunu vurguladı.