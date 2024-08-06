Alman Başkan yufka açtı, minareye çıktı

Cami avlusunda düzenlenen şenliğe, Gelsenkirchen Büyükşehir Belediye Başkanı Karin Welge ve AB Parlamentosu seçimlerinde aday olan Nicole Schmidt de katıldı. Dernek Başkanı Fahri Uslubaş, Başkan Yardımcısı Murat Sarı ve Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Basatlı tarafından karşılanan Belediye Başkanı Welge’ye, DİTİB
ve gençlik çalışmaları hakkında bilgi verildi. Çocukların, gençlerin ve kadınların heyecanına ortak olan Welge, alanda bulunan etkinlik ve eğlence stantlarını ziyaret etti. Kitap standında gençlerle sohbet eden Welge, Almanca kitapların da bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Okumanın önemine dikkati çeken Welge, Kur’an-ı Kerim’in Almanca mealinin evinde bulunduğunu belirtti ve yaşadığımız toplumda Müslümanların var olduğunu, farklı inançlara sahip olsak da okuyup anlamanın önemli olduğunu ifade etti.
20 DAKİKA DEDİLER 2 SAAT KALDI
Welge, kadınların yiyecek standını ziyaret ederek yufka açma telaşına ortak oldu. Eline oklavayı alan Welge, yufka açmayı denedi. Sıcak ve samimi anlar, herkesin yüzünde tebessüm oluşturdu. Caminin içine giren Welge, minareye çıkarak manzarayı izledi. İlk kez minareye çıktığını belirten Welge, minareden ezan
okunabilmesi için destek olabileceğini söyledi. Gençlik lokalini de gezen Welge, faaliyetlerden çok etkilendiğini belirtti. Küçük bütçelerle büyük işler yapıldığını ifade eden Welge, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için nezih bir buluşma merkezi oluşturulduğunu vurguladı. Welge, 20 dakika olarak planladığı ziyaretini 2 saatten fazla sürdürdü.