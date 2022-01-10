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HABERLERAvrupa Haberleri

Alman Bakan: Türkiye’ye gönderilen plastik çöpler yasaklansın!

#Federal Çevre Bakanlığı#Greenpeace #Steffi Lemke
Alman Bakan: Türkiye’ye gönderilen plastik çöpler yasaklansın

Almanya’da federal hükümet Türkiye’nin bir süre önce şikâyette bulunduğu plastik atıklar konusunda harekete geçti. Federal Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre yasa dışı yollardan Türkiye’ye gönderilen plastik çöplerin engellenmesine yönelik yeni yasal düzenleme yapılacağı bildirildi.

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KONUYLA ilgili Tagesspiegel gazetesine açıklamada bulunan Yeşiller Partisi’nden Federal Çevre Bakanı Steffi Lemke, plastik atıkların başka ülkelere gönderilmesini yasaklayan kapsamlı bir yasanın yürürlüğe girmesi için çaba göstereceğini söyledi. Söz konusu yasal düzenlemenin açık kapı bırakılmaması için Avrupa Birliği düzeyinde olması gerektiğine dikkati çeken Lemke, “İllegal çöp ihracatı son bulmalıdır” dedi. Deniz taşımacılığı ile Türkiye’ye yasa dışı yollardan gönderilen atıkların takip altına alınacağını belirten Çevre Bakanı, konuyla ilgili olarak eyalet yönetimleriyle ortak çalışılacağını söyledi.

ÇÖPLER GERİ ÇAĞRILMIŞTI
Bir süre önce Türkiye’nin şikâyette bulunduğu plastik atıklar konusunda çevre örgütü Greenpeace de harekete geçmiş geçen aralık ayında Ege Denizi’nde bekleyen Almanya çıkışlı yüzlerce çöp konteyneri geri çağrılmıştı. Almanya’da yılda yaklaşık 6 milyon ton plastik atık ortaya çıktığı, büyük çevre sorunu yaratan atıkların ayrıştırılması için başka ülkelere gönderildiği belirtiliyor.

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#Federal Çevre Bakanlığı#Greenpeace #Steffi Lemke

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