Alman Bakan: Türkiye’ye gönderilen plastik çöpler yasaklansın!

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KONUYLA ilgili Tagesspiegel gazetesine açıklamada bulunan Yeşiller Partisi’nden Federal Çevre Bakanı Steffi Lemke, plastik atıkların başka ülkelere gönderilmesini yasaklayan kapsamlı bir yasanın yürürlüğe girmesi için çaba göstereceğini söyledi. Söz konusu yasal düzenlemenin açık kapı bırakılmaması için Avrupa Birliği düzeyinde olması gerektiğine dikkati çeken Lemke, “İllegal çöp ihracatı son bulmalıdır” dedi. Deniz taşımacılığı ile Türkiye’ye yasa dışı yollardan gönderilen atıkların takip altına alınacağını belirten Çevre Bakanı, konuyla ilgili olarak eyalet yönetimleriyle ortak çalışılacağını söyledi.

ÇÖPLER GERİ ÇAĞRILMIŞTI

Bir süre önce Türkiye’nin şikâyette bulunduğu plastik atıklar konusunda çevre örgütü Greenpeace de harekete geçmiş geçen aralık ayında Ege Denizi’nde bekleyen Almanya çıkışlı yüzlerce çöp konteyneri geri çağrılmıştı. Almanya’da yılda yaklaşık 6 milyon ton plastik atık ortaya çıktığı, büyük çevre sorunu yaratan atıkların ayrıştırılması için başka ülkelere gönderildiği belirtiliyor.