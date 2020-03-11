Alman Bakan, İtalya dönüşü eve kapandı

BAKAN Prien, “Hastalık şüphesiyle eşim ve oğlumla birlikte evden çıkmıyoruz. Test yaptırdık. Testler negatif çıktı. Ama yine de tedbir amaçlı evde kalıyoruz. Bakanlık görevimi evden yürütüyorum. Bence kendisinden şüphelenen herkes yapabiliyorsa işlerini evden yürütmeli. Bizimle birlikte tatile gelmeyen büyük oğlum alışverişimizi üstlendi” dedi.