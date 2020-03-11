BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 11.03.2020 - 12:35,
Alman Bakan, İtalya dönüşü eve kapandı
Almanya’nın Schleswig Holstein Eyalet Eğitim Bakanı 54 yaşındaki Karin Prien, İtalya tatili dönüşü koronavirüs şüphesiyle küçük oğlu ve eşiyle birlikte evden çıkmama kararı aldı.
BAKAN Prien, “Hastalık şüphesiyle eşim ve oğlumla birlikte evden çıkmıyoruz. Test yaptırdık. Testler negatif çıktı. Ama yine de tedbir amaçlı evde kalıyoruz. Bakanlık görevimi evden yürütüyorum. Bence kendisinden şüphelenen herkes yapabiliyorsa işlerini evden yürütmeli. Bizimle birlikte tatile gelmeyen büyük oğlum alışverişimizi üstlendi” dedi.
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