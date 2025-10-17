Alman Bakan Hürriyet'e konuştu... ‘Türkiye’nin caydırıcılığı bizim de menfaatimize’

Haberin Devamı

HÜRRİYET’e özel bir demeç veren Bakan Wadephul, Friedrich Merz hükümetinin Türkiye’ye Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine onay vermesiyle ilgili, “Ben şuna inanıyorum: İşbirliği yaparak daha fazlasını başarabiliriz. Almanya ve Türkiye, NATO’nun Avrupa’daki savunma kapasitesini geliştirmek için büyük zorluklarla karşı karşıya. Türkiye’nin müttefik olarak Eurofighter uçaklarının yardımıyla caydırıcılığını arttırabileceğine karar verdik çünkü bu bizim menfaatimize” değerlendirmesini yaptı. “Türkiye NATO ittifakı içinde bizim için kilit bir stratejik ortaktır” diyen Alman Bakan, “Ancak bu konuda ayrıntılarla ilgili müzakereler hâlâ devam ediyor” diye konuştu.

‘BÖLGEDE ÖNEMLİ AKTÖR’

Wadephul, Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ve Gazze’deki savaşları sona erdirmek için gösterdiği çabalarla ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı: “Türkiye, coğrafi nedenlerin ötesinde hem Ortadoğu’da hem de Karadeniz’de çok önemli ve etkin bir aktördür. Gazze’de olanları somut olarak tanımlamada her zaman aynı fikirde değiliz, ancak Türkiye ve Almanya olarak, savaşı kalıcı olarak sona erdirmek ve bölge için daha iyi bir gelecek sağlamak için diplomatik olarak elimizdeki tüm imkânları kullanarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye’nin Katar ve Mısır ile birlikte Hamas’ı ABD Başkanı Trump’ın 20 maddelik planını kabul etmeye ikna etmek için üstlendiği rolü şahsen takdir ettim. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırı savaşı göz önüne alındığında ise bu saldırının bir an önce sona ermesi iki ülke için de önem arz ediyor. İstanbul müzakerelerin yapılabileceği önemli bir yerdir. Ayrıca, Montrö Sözleşmesi ile Türkiye’nin, Karadeniz konusunda büyük bir sorumluluğu bulunmaktadır.”

ANA GÜNDEM EUROFİGHTER ALIMI

Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, bugün Ankara’ya gelerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler gibi başlıkların masada olacağı ziyaretin en önemli maddesi Türkiye’nin Almanya’nın da içinde bulunduğu konsorsiyumdan almak istediği Eurofighter savaş uçakları.

NE OLMUŞTU?

* Türkiye; İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’dan oluşan konsorsiyuma ihtiyaçları doğrultusunda 40 Eurofighter uçağı almak istediğini bildirmişti. İngiltere, Berlin’in Eurofighter satışına ayak diremesi üzerine Ankara’ya ‘Almanya’yı ikna ederiz’ mesajı vermişti.

* Temmuz ayında İngiltere ile Türkiye arasında Eurofighter için Mutabakat Zaptı imzalanırken, ayrıntılı müzakereye geçilmesi kararlaştırıldı. Savaş uçağı alımının bugünkü görüşmede de gündeme gelmesi bekleniyor.

* Görüşmede Türkiye’nin Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarını yakından takip ettiği ve anlaşmanın eksiksiz şekilde uygulanmasını beklediği mesajı da verilecek. Bir diğer konu da Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin SAFE adı verilen 150 milyar dolarlık silahlanma projesi kapsamında işbirliği imkânları olacak.