Alman Bakan AB’yi uyardı: ‘Büyük bir göç dalgası...’

SORUNUN sadece koronavirüs olmadığına işaret eden Bakan Müller, “Afrika’da dramatik bir açlık ve ekonomik kriz mevcut. Milyonlarca insan işsiz. Nakliyat yolları kapalı. Gıda ve tahıl sıkıntısı var. Buna ek olarak Doğu Afrika’da çekirge istilası hasatı yok ediyor. Milyonlarca insan daha virüs gelmeden aç durumda” diye konuştu. Afrika’daki sağlık sisteminin de çok zayıf olduğuna dikkati çeken Müller, birçok bölgenin salgına karşı sağlık önlemi bulunmadığını kaydetti. Almanya’da 82 milyon nüfus için 30 bini aşkın yoğun bakım yatak kapasitesi bulunduğunu kaydeden Müller, Kenya’da 50 milyon için 80 kadar yoğun bakım yatak kapasitesi ve 120 solunum cihazı bulunduğunu belirtti.

Bakan Müller, zaman geçmeden Afrika ve Yakın Doğu için acil yardım programı hazırlamaya çağırdığı Avrupa ülkelerinin, sadece kendi içinde dayanışma göstermesini de eleştirdi. AB’nin, Afrika’da ekonomik ve açlık krizine karşı bir cent bile harcamadığını kaydeden Müller, bu bölgelere acil yardımların ulaştırılması gerektiğini ve istikrarı sağlamak için de krediler verilebileceğini söyledi. Müller, aksi halde Avrupa’nın, Afrika’dan büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalacağını belirtti.