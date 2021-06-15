Alman askerlerine ağır suçlamalar: Cinsel saldırı, zorlama, hakaret, Yahudi düşmanlığı!

DERGİDE yayımlanan habere göre, 10 asker hakkında ordu içinde cinsel saldırı ve zorlama, Yahudi düşmanlığı, aşırılık ve hakaret gibi suçlamalarla soruşturma yürütüldü. Savunma Bakanlığı, Federal Meclis Savunma komisyonu üyelerine konuyla ilgili bilgi verdi.

OLAYI ORTAYA TANIK ASKER ÇIKARDI

Nisan ayında Litvanya’da bir otelde düzenlenen partiye katılan bazı Alman askerlerinin aşırı sağcı ve Yahudi düşmanı içerikli şarkılar söyledikleri iddia edildi. Ayrıca parti sırasında askerlerin yer aldığı bir cinsel taciz olayının görüntülerinin olduğu belirtildi. Suçlamalar, olaylara tanıklık eden bir Alman askerin durumu 8 Haziran’da komutanlarına bildirmesiyle ortaya çıktı. Ordu içinde bir disiplin soruşturması başlatıldığı kaydedilirken cinsel saldırı yapan zanlı askerlerle mağdurların farklı ayrıldıkları kaydedildi. Olaylara karıştığı iddiasıyla 4 asker geri çekildi. Mağdurlardan birinin de orduda görevli bir psikolog ile Almanya’ya getirildiği açıklandı.