‘Alman askeri Ukrayna’ya gidebilir’

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BRÜKSEL’de gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, olası bir ateşkesin gelecekte nasıl sürdürülebileceği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna ile Rusya arasında barışın sağlanabilmesi için Alman askerlerinin de devreye girebileceğini belirten Baerbock, NATO üyeliği gibi güvenlik garantilerinin yanı sıra uluslararası bir barış gücünün ateşkesi koruma görevi üstlenmesinin de gündemde olduğunu belirtti. Alman askerlerinin bu süreçteki olası rolü sorulduğunda ise “Gelecekte barışı sağlayacak her türlü çabayı Almanya olarak bütün gücümüzle destekleriz” dedi.

KALLAS DİLE GETİRMİŞTİ

ABD’de Donald Trump’ın resmen göreve gelmesinden sonra olası bir barış gücünün kimler tarafından oluşturulacağı sorusu Batı ülkeleri arasında sıkça tartışılmaya başlandı. Avrupa Birliği’nin (AB) yeni dış politika sorumlusu Kaja Kallas hafta sonu yaptığı açıklamada, Avrupa askerlerinin Ukrayna’daki olası bir ateşkesi güvence altına alabileceğini dile getirmişti. Kallas’a göre bu görev için Fransa ve Baltık ülkeleri gibi daha önce asker gönderme fikrine açık olduğunu belirten ülkelerden destek alınabilir. İngilizlere ve muhtemelen Fransızlara ek olarak şimdi de Alman Ordusu’nun da konuşlandırılması açık bir şekilde gündeme gelmiş oldu.

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ABD ASKERİ OLACAK MI?

Ancak Bild gazetesi, Trump’ın danışmanlarından birinin seçimlerden hemen sonra Wall Street Journal’a yaptığı paylaşımı hatırlattı. Trump danışmanı, “Ukrayna’da barışı sağlamak için Amerikalı erkek ve kadınları göndermeyeceğiz. Ve bunun için para da ödemeyeceğiz. Bırakalım bunu Polonyalılar, Almanlar, İngilizler ve Fransızlar yapsın” demişti. AB içinde ABD askeri olmadan bu görevin üstlenilmesi konusunda çekinceler olduğu da bildirildi.