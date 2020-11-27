Alman Asayiş Şubesi’nden korkutan uyarı: ‘Aykırı düşünenler’ aşı merkezlerine saldırabilir

ALMANYA Asayiş Şubesi, korona konusunda son zamanlarda gösterilerle birlikte duygusal bir hava oluştuğu, BioNTech gibi aşı geliştiren şirketlere, aşı depolarına ve aşı merkezlerine ‘soyut bir tehlike’ ihtimali ortaya çıktığı uyarısında bulundu. Asayiş Şubesi bu konuda bir iç rapor hazırladı. Süddeutsche Zeitung gazetesi, NDR ve WDR televizyon kanallarının rapora dayanarak verdiği habere göre BKA, endişe verici senaryolardan hareketle bu raporu hazırladı. MERKEZLERİ BASABİLİRLER

Rapora göre korona önlemleri karşıtları ve komplo teorisi yanlıları, koronavirüs aşısını önlemek için çeşitli saldırılarda bulunabilir. Nakliyat sırasında veya depolara ya da aşı merkezlerine saldırılarla tüm dünyanın dikkatini çekmek isteyeceklerdir. Bunun için somut bazı gelişmeler olduğuna işaret edildi. Koronavirüse karşı aşı geliştiren Mainz kentinde Prof. Uğur Şahin’in başında olduğu BioNTech şirketi önünde ‘Aykırı düşünenler’ adlı korona önlemleri karşıtları cumartesi günü bir gösteri düzenlemeyi planlıyordu. Ancak girişimler üzerine gösteri son anda iptal edildi. SOYGUN DÜZENLEYEBİLİR

Almanya bir süredir aşı hazırlığı yapıyor. Bunun için aşı depolama yerleri ve aşı merkezleri hazırlanıyor. BKA korona önlemleri karşıtlarının aşı depolama yerlerine soygun düzenleyebileceği ve aşıları karaborsada satmaya çalışabileceği senaryolarına da dikkat çekti. Ancak bunu düşük bir ihtimal olarak değerlendirdi. Alman ordusu aşının çıkması durumunda lojistik ve koruma desteği teklif etti.