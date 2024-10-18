Alkışlar Frankfurt’un çok kültürlü orkestrasına

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BİR bölümü Türkiye kökenli genç müzisyenlerden oluşan 15 üyeli oda orkestrasının Öykü Canpolat (viyola), Bora Korkmaz (flüt), Billur Ongun (trompet), Utku Asan (piyano) ve Manuel Dahme’nin (klavsen) solist olarak yer aldığı konser, aynı zamanda Frankfurt’ta 29 Ağustos’ta başlayan ve 5 Kasım’a kadar devam edecek kültür sanat festivali GoWEST kapsamındaki etkinlikler arasındaydı. Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu’ndan Muavin Konsolos Satı Civelek ile Frankfurt Şehir Meclisi Başkanı Hilime Arslaner de IEF’in ilk konserini izleyenler arasında yer aldı. Arslaner, IEF’in kuruluşunu destekleyen Güneş Tiyatrosu’nun kurucularından ve GoWest Festivali’nin sözcülerinden Müjdat Albak’ın sunumuyla başlayan konser öncesinde yaptığı konuşmada, “Bence müzik farklı kültürleri birbirine yaklaştıran ve onlardan ortak sanat eseri çıkaran endirekt yöntem. O nedenle bu yeni ve çeşitli uluslardan sanatçılardan oluşan orkestranın ilk konserine çok seviniyorum. Kerem Memişoğlu’nun yönetimindeki bu genç orkestranın merkezi ve kaynağı bizim Frankfurt’umuz, Almanya’nın en uluslararası kenti. Onlar da bizim bu çok kültürlü kentimizde hem günlük hem de kültür yaşamımızı zenginleştiriyorlar” dedi.

Utku Aslan, Kerem Memişoğlu

Frankfurt Şehir Meclisi Başkanı Hilime Arslaner

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‘YENİ NESLİN İHTİYAÇ DUYDUĞU...’

Son yıllarda çalışmalarını Frankfurt’ta sürdüren ve burada ‘Sümeyra Senfonisi’ gibi çeşitli ortak çalışmalara imzasını atan Kerem Memişoğlu ise orkestranın kuruluşu ve hedefleriyle ilgili şunları söyledi: “Orkestramız öncelik olarak Almanya’da yaşayan veya müzik eğitimini Almanya’da tamamlamış orkestra müzisyenleri, orkestra şefleri ve besteciler için yeni bir network alanı yaratmayı, yeni klasik müzik eserlerini bilinen eserlerle beraber dinleyiciye ulaştırmayı, çağın gereği teknolojileri araç olarak kullanarak yeni neslin ihtiyaç duyduğu görsel ve duygusal zenginliği ve konforu sunmayı, dijital platformlar üzerinden yeni eserlerin ulaşılabilir olmasını ve açık kaynaklar yaratmayı da misyon edinmiş kolektif bir yapı. Bütün bunların yanı sıra Türkiye’den ve dünyadan önemli orkestra şefleri, besteciler ve müzisyenlerle iş birliği içinde olarak konserler ve eğitim organizasyonları yapmayı da hedefliyoruz.”

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