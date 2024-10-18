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Alkışlar Frankfurt’un çok kültürlü orkestrasına

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#AVRUPADAN HABER#Kerem Memişoğlu#Zeynep Tamay
Alkışlar Frankfurt’un çok kültürlü orkestrasına
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 16:56

Kısa bir süre önce Zeynep Tamay ve Kerem Memişoğlu tarafından Frankfurt’ta kurulan çok uluslu oda orkestrası IEF (Internationales Ensemble Frankfurt) ilk konserinde büyük beğeni aldı. Vivaldi, Mozart gibi bestecilerin yanı sıra, Türkiye’den İsmet Tezcan ile aynı zamanda orkestranın şefliğini yapan Kerem Memişoğlu’nun bestelediği eserlerin icra edildiği konser, Frankfurt Uluslararası Tiyatro’da (ITF) gerçekleştirildi.

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BİR bölümü Türkiye kökenli genç müzisyenlerden oluşan 15 üyeli oda orkestrasının Öykü Canpolat (viyola), Bora Korkmaz (flüt), Billur Ongun (trompet), Utku Asan (piyano) ve Manuel Dahme’nin (klavsen) solist olarak yer aldığı konser, aynı zamanda Frankfurt’ta 29 Ağustos’ta başlayan ve 5 Kasım’a kadar devam edecek kültür sanat festivali GoWEST kapsamındaki etkinlikler arasındaydı. Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu’ndan Muavin Konsolos Satı Civelek ile Frankfurt Şehir Meclisi Başkanı Hilime Arslaner de IEF’in ilk konserini izleyenler arasında yer aldı. Arslaner, IEF’in kuruluşunu destekleyen Güneş Tiyatrosu’nun kurucularından ve GoWest Festivali’nin sözcülerinden Müjdat Albak’ın sunumuyla başlayan konser öncesinde yaptığı konuşmada, “Bence müzik farklı kültürleri birbirine yaklaştıran ve onlardan ortak sanat eseri çıkaran endirekt yöntem. O nedenle bu yeni ve çeşitli uluslardan sanatçılardan oluşan orkestranın ilk konserine çok seviniyorum. Kerem Memişoğlu’nun yönetimindeki bu genç orkestranın merkezi ve kaynağı bizim Frankfurt’umuz, Almanya’nın en uluslararası kenti. Onlar da bizim bu çok kültürlü kentimizde hem günlük hem de kültür yaşamımızı zenginleştiriyorlar” dedi.

Alkışlar Frankfurt’un çok kültürlü orkestrasına

Utku Aslan, Kerem Memişoğlu
Alkışlar Frankfurt’un çok kültürlü orkestrasına

Frankfurt Şehir Meclisi Başkanı Hilime Arslaner

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‘YENİ NESLİN İHTİYAÇ DUYDUĞU...’
Son yıllarda çalışmalarını Frankfurt’ta sürdüren ve burada ‘Sümeyra Senfonisi’ gibi çeşitli ortak çalışmalara imzasını atan Kerem Memişoğlu ise orkestranın kuruluşu ve hedefleriyle ilgili şunları söyledi: “Orkestramız öncelik olarak Almanya’da yaşayan veya müzik eğitimini Almanya’da tamamlamış orkestra müzisyenleri, orkestra şefleri ve besteciler için yeni bir network alanı yaratmayı, yeni klasik müzik eserlerini bilinen eserlerle beraber dinleyiciye ulaştırmayı, çağın gereği teknolojileri araç olarak kullanarak yeni neslin ihtiyaç duyduğu görsel ve duygusal zenginliği ve konforu sunmayı, dijital platformlar üzerinden yeni eserlerin ulaşılabilir olmasını ve açık kaynaklar yaratmayı da misyon edinmiş kolektif bir yapı. Bütün bunların yanı sıra Türkiye’den ve dünyadan önemli orkestra şefleri, besteciler ve müzisyenlerle iş birliği içinde olarak konserler ve eğitim organizasyonları yapmayı da hedefliyoruz.”

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Alkışlar Frankfurt’un çok kültürlü orkestrasına

Alkışlar Frankfurt’un çok kültürlü orkestrasına
TÜRKİYE’DEN SANATSEVERLER DE VARDI
Frankfurt’ta halen devam eden Uluslararası Kitap Fuarı’na denk gelen kuruluş konserini izleyenler arasında, fuar dolayısıyla Türkiye’den gelen sanatseverler de yer aldı. Konserde icra edilen eserler arasında yer alan ve kısa bir süre önce yine aynı yerde, başka bir konser kapsamında ilk kez çalınan ‘Itri Bach’la Buluşuyor’ adlı eser de çalındı. Orkestra şefi Kerem Memişoğlu’nun bestelediği ve Billur Ongun’un trompetiyle solist olarak katıldığı eser, ilk seferinde olduğu gibi büyük beğeni aldı. Önümüzdeki dönemde, her üç ayda bir konser vermeyi hedefleyen orkestra şu isimlerden oluşuyor:
Alkışlar Frankfurt’un çok kültürlü orkestrasına
Kurucular: Kerem Memişoğlu ve Zeynep Tamay
Keman: Marta Kovalova, Moritz Rudloff, Ece Samanlıoğlu, Maria Rettenmaier, Nobuko Yamaguchi, Irmak Ülke, Tatia Gvantseladze, Aiste Karpaviciute.
Cello: Noemie Klages, Shirin Tashibaeva
Kontrbas: Kutay Elmalı.

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#AVRUPADAN HABER#Kerem Memişoğlu#Zeynep Tamay

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