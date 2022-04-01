Alışverişte maskeye son

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YAPILAN bildirimlerde, başta Almanya’nın en büyük süpermarket zincirlerinden Edeka olmak üzere Aldi, Globus, Lidl, Rewe ve Penny gibi belli başlı büyük süpermarket zincirleri, maske takılmasını müşterilerin kendi isteğine bıraktığını duyurdu. Aynı zamanda büyük tekstil, ayakkabı, mobilya, elektronik ve kozmetik ürünleri satan mağazalardan C&A, Douglas, Woolworth, Deichmann, Ikea, Thalia, Saturn, Mediamarkt ve Ernsting Family gibi işletmeler de tüm şubelerinde maske zorunluluğunu kaldırdıklarını açıkladı. Adı geçen işletmeler müşteri ve çalışanlarına sadece maske takma tavsiyesinde bulunacaklarını belirtti.

Federal düzeyde alınan kararla toplu ulaşım ve sağlık kuruluşları dışında tüm kapalı mekânlarda maske takılması 3 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere kaldırılmıştı. Vakaların çok yüksek olduğu yerleşim birimlerinde ise yerel yönetimlere gerekli görülen durumlarda tekrardan maske zorunluluğu getirme yetkisi verilmişti. Ayrıca bu bölgeler haricinde korovirüse karşı alınan tüm önlemlerin iptal edildiği duyurulmuştu. Maske zorunluluğunun kaldırılmasından sonra açıklamalarda bulunan Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD), işletme sahiplerine seslenerek ‘mekân hakkı’ yetkisini kullanarak müşterilerden maske takmalarını istemelerini önermişti. Alışveriş merkezleri ise çoğunluk olarak Lauterbach’ın bu çağrısına uymayacaklarını açıkladı.