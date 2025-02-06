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Alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı! 17 yaşındaki Afgan öldürüldü!

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#Afgan#Schlosspark’A#AVRUPADAN HABERLER
Alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı 17 yaşındaki Afgan öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 18:55

Eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Mecklenburg-Vorpommern’in başkenti Schwerin’deki alışveriş merkezi Schlosspark’ta 17 yaşında Afgan kökenli bir genç bıçaklanarak öldürüldü.

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SCHWERIN polisinden yapılan açıklamaya göre, salı akşamı saat 18.00’e doğru henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, kavga ettiği Afgan genci çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ilk yardım ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaralanan genç kurtarılamadı. Saldırgan ise olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganın 20-27 yaşlarında, açık renkli pantolon ve siyah ceketli biri olduğu belirtildi. Schwerin polisi, muhtemelen saldırganın da göçmen kökenli olduğunu belirtirken, hayali bir fotoğraf yayımlayarak, görenlerin 0385/51804800’a telefon ederek ihbarda bulunmalarını istedi.

 

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#Afgan#Schlosspark’A#AVRUPADAN HABERLER

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