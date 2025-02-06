Alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı! 17 yaşındaki Afgan öldürüldü!

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SCHWERIN polisinden yapılan açıklamaya göre, salı akşamı saat 18.00’e doğru henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, kavga ettiği Afgan genci çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ilk yardım ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaralanan genç kurtarılamadı. Saldırgan ise olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganın 20-27 yaşlarında, açık renkli pantolon ve siyah ceketli biri olduğu belirtildi. Schwerin polisi, muhtemelen saldırganın da göçmen kökenli olduğunu belirtirken, hayali bir fotoğraf yayımlayarak, görenlerin 0385/51804800’a telefon ederek ihbarda bulunmalarını istedi.