Ali Laçin’in gözü olimpiyatlarda

Geçtiğimiz yıl korona salgını nedeniyle ertelenen Paralimpik Tokyo Olimpiyatları bu yıl ağustos ayında yapılacak. Tokyo Olimpiyatlarında Almanya adına yarışacak isimlerden biri de Alman Paralimpik Milli takımının yıldız atletlerinden biri olan Ali Laçin. Alman Milli takımıyla birlikte olimpiyat hazırlıklarına başlayan Ali Laçin’in hedefi olimpiyatlarda dereceye girmek. Genç sporcunun olimpiyat hedefi şöyle: "Dereceye girerek en az iki madalya kazanmayı hedefliyorum. Ancak madalyanın rengi ne olur onu yarışma günü göreceğiz“

Ali Laçin, olimpiyatlarda 200 metre koşusunun yanı sıra uzun atlamada da madalya için mücadele edecek. Haftanın 6 günü ve günde iki antrenman

Alman milli takımıyla geçtiğimiz ay iki hafta Antalya Belek’te kampa giren Ali Laçin, önümüzdeki hafta kamp için yine Antalya’ya uçacak. Tokyo Olimpiyat hazırlıklarını değerlendiren Laçin, "Gün geçtikçe antrenman tempomuzu artırıyoruz. Dört antrenörle çalışıyorum. Bir uzun atlama hocam, bir koşu, bir fitness ve sağlık ve bir de beslenme hocam var. Çok yoğun hazırlanıyorum. Haftanın 6 gün antrenmanlarla geçiyor. Günde iki antrenman yapıyorum. Yoğun bir hazırlık içindeyiz ancak başarıyı ve gelişmeyi gördüğüm için iyi motive oluyorum“ dedi. Antalya kampı nasıl geçiyor?

Antalya’nın gerek iklimi ve gerek altyapısı nedeniyle sporcular için mükemmel bir hazırlık ortamı sunduğunu belirten Ali Laçin, "Ancak en büyük sorunum yemekler. O kadar mükemmel yemekler ve birbirinden güzel tatlılar çıkıyor ki kendimi zor tutuyorum. Olimpiyatlara kadar beslenmeme dikkat etmem gerekiyor. Hele bütün gün antrenmanın ardından o yorgunlukla yemek salonuna gidip leziz yemeklerin ve tatlıların yanından geçerken içim gidiyor. En büyük yaram bu. Ancak yapacak bir şey yok“ dedi. Hem dünya hem Avrupa rekoru kırdı

Ali Laçin, geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle Tokyo olimpiyatları ertelenince antrenmanlarını aksatmadı ve resmi spor etkinliklerine katıldı. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında SCC Berlin tarafından düzenlenen 27. Spor festivalinde 100 metre koşuda 12,73 saniye koşusuyla dünya rekoru kırdı. Aynı yarışmada uzun atlamada ise 6,29 metre atlayarak Avrupa rekorunu kırarak tarihe geçti. Ali Laçin’in, her iki kategoride de üst üste rekor kırması üzerine doping kontrolünden geçerek rekorları tescil edildi. Her yıl bir madalya

Ali Laçin, 1,5 yaşındayken geçirdiği bir kemik hastalığı nedeniyle doktorların tavsiyesi üzerine dizinden aşağı bacakları kesildi. 2011 yılında televizyondan izlediği paralimpik bir Alman atletten etkilenerek atletizme başladı. Genç sporcu, ilk derecesini 2016’da Avrupa Şampiyonasında beşinci olarak elde etti. 2018’de Berlin’de yapılan Avrupa Şampiyonasında ise 200 metrede Avrupa ikincisi oldu. 2019’da Dubai’de yapılan Dünya şampiyonasında üçüncü gelerek bronz madalya kazandı. Aynı şampiyonada uzun atlamada 9.sıraya yerleşti.

Genç sporcu, Tokyo Olimpiyatlarından önce mayıs ayında Fransa ve İsviçre’de hazırlık amacıyla düzenlenecek resmi turnuvaya katılacak. Ancak Ali Laçin ve Alman milli takımı için asıl en ciddi hazırlık haziran ayında Polonya’da yapılacak olan Avrupa şampiyonası olacak. Alman Paralimpik milli takımı gerek iklim gerekse saat farkından kaynaklanan değişime ayak uydurmak için 10 gün önce Tokyo’ya gidecek.