Ali Laçin’i olimpiyat öncesi son kampa federasyon başkanı uğurladı

ALİ Laçin, 24 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Japonya’da yapılacak olan olimpiyatlarda Almanya adına 200 metre koşu ve uzun atlamada madalya için yarışacak. 200 metre koşuda dünya klasmanında ikinci sırada yer alan Ali Laçin, uzun atlamada da 6.29 metre ile Avrupa rekorunu elinde bulunduruyor. Ali Laçin 2020 yılında Berlin’de düzenlenen bir turnuvada da 100 metre koşuda 12.64 saniye ile kendi klasmanında dünya rekorunu kırmıştı.

‘BERLİN İÇİN BİR GURUR KAYNAĞI’

Federasyon Başkanı Özcan Mutlu, genç sporcunun Berlin için bir gurur kaynağı olduğunu belirtirken, Ali Laçin’in olimpiyatlara katılmasının bile büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Özcan Mutlu, “Berlin Engelli Sporcular Federasyonu Başkanı olarak, Ali Laçin’in Türklerin Almanya’ya göçünün 60. yıl dönümünde Tokyo’daki Para-Olimpiyatlarında bir göçmen ailesi çocuğu olarak Almanya’yı temsil etmesi beni çok mutlu etti. Ali’nin atletizmde altın madalya için finalde yarışması hem Alman toplumu, hem Türk göçmenleri için bir gurur kaynağı. Kendisine üstün başarılar diliyorum” dedi. Özcan Mutlu, Ali Laçin’in bir çok sporcunun aksine çok geç yaşta atletizme başlamasına rağmen kısa zamanda dünya çapında bir sporcu olduğunu ifade ederek, “Ali Laçin, bu çalışkanlığı ve azmiyle sadece engelli sporculara değil birçok genç sporcu adayına da örnek teşkil ediyor” dedi.





‘HEDEFİM MADALYA İLE DÖNMEK’

Alman Milli Takımı adına yarışacak olan genç atlet Ali Laçin ise olimpiyat hazırlıklarının son aşamasına geldiğini belirterek, “Nisan ayında antrenman sırasında geçirdiğim bir kaza nedeniyle kolum kırıldı. Ancak hemen aldığım bir kararla operasyon geçirdim. İyi bir rehabilitasyon sürecinden sonra yoğun bir antrenmanla açığımı kapattım. Hedefim madalya alarak dönmek ve beni destekleyenleri mutlu etmek. Olimpiyatlara katılmak her sporcunun en büyük hayalidir. Ben de bu hayali gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Şimdi bunu bir madalya ile taçlandırmak istiyorum” dedi. Ali Laçin, aileden gelen genetik bir hastalık nedeniyle 3 yaşındayken diz altından ampute edildi. Ali Laçin meslek eğitiminden sonra atletizme 25 yaşında başladı.