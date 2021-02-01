Ali Akman'ın tercihi BUNDESLIGA oldu

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Bursaspor'dan Ali Akman'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Alman kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ali için Bursaspor’a bonservis bedeli ödemeyecek.

Eintracht Frankfurt, Akman ile 1 Temmuz 2021'de geçerli olacak 4 yıllık bir sözleşme imzaladı. Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic, "Ali Akman ile birlikte Türk futbolunun en muhteşem yeteneklerinden birini kadromuza kattık. Ali Akman, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde geliştirmek istediğimiz bir oyuncu. Ona zaman ve destek vereceğiz. Ali Akman gibi yetenekli bir oyuncuyu alabildiğimiz için mutluyuz." dedi.

ALİ’NİN GİDECEK OLMASI GEÇMİŞ YÖNETİMİN HATASI!

Ali Akman’ın transferi ile ilgili daha önce Bursa.com’a yaptığı değerlendirmede Başkan Erkan Kamat, “Kendisi sezon sonunda Bursaspor’dan kesin olarak ayrılmak istediğini bana ifade etti. “İstanbul’a değil Avrupa’ya gideceğim” diyor. Ben Ali’ye senin ve ailenin istediği şartlarda sözleşme uzatalım teklifimi defalarca yaptım. Belediye Başkanımız Alinur Aktaş da görüştü kendisiyle; ancak bir türlü ikna edemedik” diye konuşmuştu.

Kamat, Ali’nin sezon sonuna kadar takımda kalacağını ifade etti. Başkan Erkan Kamat Ali Akman’ın kulüpten ayrılacak olmasının geçmiş yönetimin hatası olduğunu ifade ederken, “Geçen sene çocuğu küstürmüşler, bir de üstelik sözleşme süresi azaldığı halde yeni mukavele yapmamışlar. Bu sene bir şans verdik ve sözleşmesini uzatmak istedik; ancak bu şu ana kadar mümkün olmadı" diye konuştu.18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 20 maçta 10 gol attı, 4 de asist yaptı.