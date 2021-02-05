Ali Akman'ı zor günler bekliyor!

Bursaspor'da Ali Akman'ın Eintracht Frankfurt'a sözleşme imzalamasının ardından ortaya çıkan kriz her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor.

Teknik direktör Mustafa Er'in hazırladığı antrenman programıyla birlikte kişisel eşyalarını almak için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne giden Ali Akman'a polis ekiplerinin eşlik ettiği ortaya çıktı. Antrenman programı teslim edilen genç futbolcunun Vakıfköy'e çalışıp çalışmayacağı merak konusu. 18 yaşındaki futbolcu programa uygun hareket etmezse kulüp disiplin talimatlarına göre para cezası gündeme gelecek. Ancak Ali Akman'ın asgari ücrete oynaması maaşı üzerinden belli oranda uygulanacak para cezasının yaptırımını ortadan kaldırıyor.

Bursa Hakimiyet'ten Samet Zinciroğulları'nın haberine göre Ali Akman'la ilgili merak edilen konuların başında bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceği geliyor. Eintracht Frankfurt'la sözleşmeyi Ümit Milli Takım'ın Riva'daki kampında imzalayan genç futbolcu bu etik dışı davranışıyla büyük tepki toplamıştı. Tolunay Kafkas yönetimindeki Ümit Milliler 15 gün içinde Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında bu kez Antalya'da toplanacak. Kafkas'ın Riva'da gizlice sözleşme imzalayan Ali Akman'a yaptırım uygulayıp uygulamayacağı da merak edilen konular arasında. Ali, Ümit Milli Takım kampına çağrılırsa gözler bu kez Bursaspor'a çevrilecek. Yönetimin Ali Akman'ı kampa göndermemesi için geçerli bir mazeret bildirmesi gerekiyor. Aksi halde kulübün ceza alması söz konusu.