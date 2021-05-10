Alfred Döblin Ödülü’nü Deniz Utlu kazandı

DENİZ Utlu, hatıralara dayanan bir baba-oğul ilişkisi üzerine kurduğu roman projesi ile Alfred Döblin Ödülü’ne başvurmuştu. Ünlü yazar Günter Grass tarafından 1979’da hayata geçirilen ve iki yılda bir henüz tamamlanmamış düz yazı için verilen Alfred Döblin Ödülü, çok yönlü Alman modern yazarlarından birine veriliyor. Ödül için bu yıl 600’e yakın başvuru yapıldı. Finale kalan 6 yazar, hafta sonu dijital olarak düzenlenen etkinlikte yazılarından bir bölüm okuyup soruları yanıtladı.

MÜKEMMEL KONU

Jüri, genç yazarın seçtiği mükemmel konu, kullandığı etkileyici ve esprili yazı dili nedeniyle 15 bin euroluk ödüle layık görüldüğünü açıkladı. Jürinin açıklamasında Deniz Utlu’nun, Alman edebiyat dünyasında için Hannover’den başlayıp Türkiye’de Suriye sınırına kadar uzanan bir coğrafi pencere açtığı belirtildi. 2014 yılında ilk romanını yayımlayan Deniz Utlu, iki yıl önce de memleketi olan Hannover Şehri Edebiyat Ödülüne layık görülmüştü.