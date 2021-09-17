Alex’e Londra’dan doğum günü hediyesi

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DÜNYA futbolunda ve Fenerbahçe’de iz bırakan Alex, 14 Eylül 1977 yılında Brezilya’nın Curitiba şehrinde dünyaya geldi. 20 Haziran 2004’te Fenerbahçe’ye transfer olan Brezilyalı futbolcu, takımda kaldığı 8 yıl boyunca taraftarın sevgilisi ve efsane isimlerinden biri oldu. 3 Süper Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa kazandı. Alex, bu sürede 2 defa gol kralı oldu. 2007-2008 sezonu Şampiyonlar Ligi’nde asist kralı oldu, Süper Lig’de 100’ler kulübü girdi. 2012 yılında futbola başladığı Coritiba takımına geri döndü. 19 Şubat 2014’te ise bininci maçına çıktı. 7 Aralık 2014’te Bahia maçı ile profesyonel futbol hayatını sonlandırdı.