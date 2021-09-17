Alex’e Londra’dan doğum günü hediyesi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Orhan Gencebayın oğlu Gökhan Gencebay kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşındaOrhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?#Gökhan Gencebay
Son dakika... Elmalı davası devam ediyor Baba Gürhan G.: Çocuklarıma bunu yaşatanların serbestçe dolaşmalarını kabul edemiyorumSon dakika... Elmalı davası devam ediyor! Baba Gürhan G.: Çocuklarıma bunu yaşatanların serbestçe dolaşmalarını kabul edemiyorum#Elmalı Davası
Sürmeneli ve Öztürk, Trabzonlu gençlere örnek olduSürmeneli ve Öztürk, Trabzonlu gençlere örnek oldu#Birdal Öztürk
Gençlerbirliğinde ilk galibiyet sevinciGençlerbirliği'nde ilk galibiyet sevinci#TFF 1. Lig
Diyarbakırda polisin otomobilinden uyuşturucu çıktı Cinsel içerikli video ile tehdit edildim dediDiyarbakır'da polisin otomobilinden uyuşturucu çıktı! 'Cinsel içerikli video ile tehdit edildim' dedi#Diyarbakır
Son dakika... Çinden nükleer tehdit: Hedefteki ülkeyi açıkladılarSon dakika... Çin'den nükleer tehdit: Hedefteki ülkeyi açıkladılar!#Çin
Son dakika... Bakan Muştan fahiş fiyat ile mücadele açıklamasıSon dakika... Bakan Muş'tan fahiş fiyat ile mücadele açıklaması #Fahiş Fiyat
Ünlü yıldızın kabusu gerçek oldu: Bebeğim karyolasında mosmor olmuştu, yoğun bakıma aldılarÜnlü yıldızın kabusu gerçek oldu: Bebeğim karyolasında mosmor olmuştu, yoğun bakıma aldılar!#Lucy Mecklenburg
Dünya bu skandalla çalkalanıyor ABDli olimpik cimnastikçiler, FBIı cinsel tacizi görmezden gelmekle suçladıDünya bu skandalla çalkalanıyor! ABD'li olimpik cimnastikçiler, FBI'ı cinsel tacizi görmezden gelmekle suçladı#Simone Biles
Türkiyede yabancı girişimciye Turkuaz Kart uygulaması başladıTürkiye'de yabancı girişimciye 'Turkuaz Kart' uygulaması başladı#İş Dünyası
HABERLERAvrupa Haberleri

Alex’e Londra’dan doğum günü hediyesi

#Alex’E Londra’Dan Doğum Günü Hediyesi#Londra#Ahmet Üstünsürmeli
Alex’e Londra’dan doğum günü hediyesi

Londra’da iş insanı Ahmet Üstünsürmeli, Fenerbahçe’nin efsane oyuncularından Alex de Souza’nın doğum gününü işlettiği restoranın yanına çizdirdiği duvar resmiyle kutladı. Eni 4, boyu 3 metrelik Roseberry Gardens’daki resmi Sri Lankalı ressam Prashan Deepthikumara yaptı.

Haberin Devamı

DÜNYA futbolunda ve Fenerbahçe’de iz bırakan Alex, 14 Eylül 1977 yılında Brezilya’nın Curitiba şehrinde dünyaya geldi. 20 Haziran 2004’te Fenerbahçe’ye transfer olan Brezilyalı futbolcu, takımda kaldığı 8 yıl boyunca taraftarın sevgilisi ve efsane isimlerinden biri oldu. 3 Süper Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa kazandı. Alex, bu sürede 2 defa gol kralı oldu. 2007-2008 sezonu Şampiyonlar Ligi’nde asist kralı oldu, Süper Lig’de 100’ler kulübü girdi. 2012 yılında futbola başladığı Coritiba takımına geri döndü. 19 Şubat 2014’te ise bininci maçına çıktı. 7 Aralık 2014’te Bahia maçı ile profesyonel futbol hayatını sonlandırdı.

Alex’e Londra’dan doğum günü hediyesi

Alex’e Londra’dan doğum günü hediyesi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alex’E Londra’Dan Doğum Günü Hediyesi#Londra#Ahmet Üstünsürmeli