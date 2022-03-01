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Alexander Povetkin, Rusya'nın savaş kararına destek verdi

#Alexander Povetkin#Nazizm#AVRUPADAN HABERLER
Alexander Povetkin, Rusyanın savaş kararına destek verdi

Eski Rus Alexander Povetkin boksör, ülkesinin Ukrayna'yı işgal etmesinden yana görüş bildirdi.

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Eski boksör Alexander Povetkin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini komşu ülkede Nazizm'in yükselişinden kaynaklandığını iddia ederek Vladimir Putin'e destek verdi. Daniil Medvedev ve Andrey Rublev gibi Rus sporcular savaşa karşı çıkarken, Povetkin Instagram'da ülkesinin aldığı kararı destekleyen bir paylaşım yaptı.

Povetkin'in Rusya bayrağı önünde poz verdiği gönderisinde, "Gerçekte güç vardır. Bu söz, Ukrayna'da olup bitenlerin özünü yansıtıyor. Donbass'ta Slavlar yok edilirken bir gerçek için savaştık. Bu yüzden Nazizm'e karşı savaşma kararını destekliyorum. Her savaşın bir sonu vardır. Umarım önümüzdeki günlerde bu savaş biter." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan eski Ukraynalı boksörler Wladimir Klitschko, Vitali Klitschko, Vasyl Lomachenko ve Oleksandr Usyk ülkelerini desteklemek için orduya katıldı.

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#Alexander Povetkin#Nazizm#AVRUPADAN HABERLER

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