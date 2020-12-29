Alex de Souza futbola geri dönüyor! Fransızlar duyurdu...

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla kulübün efsane isimleri arasına giren Alex de Souza, yeşil sahalara dönüyor.

2015 yılının başında aktif futbol yaşantısına nokta koyan Brezilyalı eski yıldız, futbolu bırakmasının ardından ESPN Brasil'de yorumculuk yapmaya başlamıştı.

YORUMCULUĞU BIRAKTI

Alex, sosyal medya hesabından 5.5 yıldır yorumculuk yaptığı ESPN Brasil'den ayrıldığını açıkladı.

"KAFASINDA FENERBAHÇE VAR"

Alex de Souza'nın Fenerbahçe'den takım arkadaşı olan ve son olarak ülkemizde Gençlerbirliği'ni çalıştıran teknik direktör Mert Nobre, Alex'in Türkiye ile ilgili planları olduğunu belirterek, kafasında sarı-lacivertli kulübün olduğunu ve kısa zamanda Türkiye'ye gelebileceğini söylemişti.

FRANSIZ BASININDA BOMBA İDDİA

Öte yandan Fransız basını 43 yaşındaki Alex de Souza'nın, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lyon'da teknik direktör Rudi Garcia'nın yardımcılığını yapacağı öğrenildi. Sportif direktör Juninho ile el sıkışan Alex de Souza'nın önümüzdeki ay takımdaki görevine başlayacağı aktarıldı.