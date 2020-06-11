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Hürriyet
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Avrupa
FRANKFURT
Haber Giriş: 11.06.2020 - 16:16,Son Güncelleme:

Aleviler Avrupa’da ‘Adalet Nöbeti’ tutacak

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Aleviler Avrupa’da ‘Adalet Nöbeti’ tutacak
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Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’na (AABK) bağlı federasyon ve dernekler 13 Haziran’da ‘Nefes almak istiyoruz’ diyerek, ‘Adalet Nöbeti’ etkinliği gerçekleştirecek.

ALEVİLER, Avrupa çapında AABK Onursal Genel Başkanı Turgut Öker ile tutuklu siyasiler ve gazetecilere destek amacıyla ‘Adalet Nöbeti’ etkinlikleri gerçekleştirecek. ‘Adalet Nöbeti’, 13 Haziran’da Almanya’nın Köln, Hannover, Frankfurt, Ludwigsburg, Mannheim, Giessen, Bremen, Hamburg, Ulm, Mainz, Avusturya’nın Viyana, İnnsbruck, Linz, Fransa’nın Strazburg, Lyon, Essonne, Bordo, Nantes, Paris ve Morbihan, Danimarka’nın Ringsted, İsviçre’nin Zürih ve İngiltere’nin Londra kentlerinde yapılacak. Frankfurt Alevi Kültür Merkezi’nden ‘Adalet Nöbeti’ ile ilgili yapılan açıklamada AABK Onursal Genel Başkanı Turgut Öker hakkında açılan davalarda Aleviler ve kurumlarını yargıladığı ileri sürüldü. Açıklamada “Toplumu kutuplaştırıcı, farklılıkları ötekileştirici bu uygulamalara karşı gerçek adaletin var olabilmesi için yan yana gelmeliyiz. Ve ancak birlikte vereceğimiz ortak mücadeleyle adaleti gerçek anlamda bu topraklarda güçlü kılabiliriz. Anayasal haklarımızı savunmak ve adalet için, tüm demokratik güçleri birlikte hareket etmeye ve ortak mücadeleye çağırıyoruz” denildi. Etkinliğin 13 Haziran saat 14 00’te Frankfurt Paulskirche önünde düzenleneceği kaydedildi.

Aleviler Avrupa’da ‘Adalet Nöbeti’ tutacak

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