Alevi inancı artık KRV’de resmi din

ALEVİLİĞİN resmi statü kazanması için ilk onayı KRV Eyalet Başbakanı Armin Laschet ve eyalet bakanları verdi. Başbakan Laschet’in imzasıyla KRV Eyalet Meclisi’ne gönderilen tüzel kişilik talebi, Meclis’te grubu bulunan tüm partiler tarafından oy birliğiyle onayladı. AABF Genel Başkanı Mat, karar hakkında şunları söyledi: “Biz artık Almanya’da resmi bir diniz. Tüzel kişilik kazandık. 30 yıl boyunca yaptığımız çalışmalar sonuç verdi. Alevi inancı için tarihi bir karar. İnancımız daha önce tanınıyordu ancak resmi tüzel kişiliği yoktu. Devletin gözünde Hıristiyanlık ve Yahudilik ile aynı statüye geldik. Bu tarihi kararla, kiliselerin sahip olduğu tüm anayasal haklara ve yetkilere sahip olduk. Tıpkı kilise gibi biz de cemevi vergisi toplayabiliriz. Devletin bir partneri statüsünde olacağız. Özerkliğimiz ve bağımsızlığımız daha güçlü olacak. Kendi iç hukukumuz olabilecek, kendi kamulaştırma yetkimizi kullanabileceğiz.”



‘ZENGİNLİK OLACAK’

“Ekonomik destek fonlarından faydalanabileceğiz. Siyaset kurumları içerisinde söz hakkımız gibi birçok hak ve yetkiye sahip olacağız. Hastane ve üniversite kurabiliriz. Kilesinin devlet nezdindeki statüsü neyse, bizim de öyle oldu. Resmi kuruluşlarda temsilci ve üye bulundurma hakkı aldık. Basın ve yayın kuruluşlarının denetleme kurullarına üye vereceğiz. Çalışmalarımız daha görünür olacak. Protokolde yerimiz olacak. Alevi inancına sahip insanlar en fazla KRV’de yaşıyor. Biz de önce başvurumuzu burada yaptık. Olumlu sonuç aldık. Diğer eyaletlerin de tanıması için hazırlıklarımız sürüyor. Gelecek yıl başvuralar yapacağız. KRV’nin tanıması örnek temsil edeceği için bundan sonra diğer eyaletler de daha hızlı karar verecek. Bu karar, Almanya’nın kültürel ve inanç dünyası için de bir zenginlik olacaktır.” Mat, Almanya’da 160 dernek ve cemevinin, Avnrurpa’da ise 300’ün üzerinde cemevinin bulunduğunu kaydetti.