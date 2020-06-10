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BERLİN
Haber Giriş: 10.06.2020 - 14:51,Son Güncelleme:

Aldi Kuzey, müşterilerden karpuzların iadesini istedi

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Aldi Kuzey, müşterilerden karpuzların iadesini istedi
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Almanya’nın en yaygın market zinciri Aldi Kuzey, müşterilerine satın aldıkları karpuzları iade etmeleri çağrısı yaptı.

SON dönemde satılan karpuzlarda zehirlemeye yol açabilecek türden böcek ilacının bulunduğunun tespit edilmesi üzerine market zinciri karpuzların iadesini istedi. Karpuzları geri getiren müşterilere paralarının iade edileceği de belirtildi. Karpuzda tespit edilen böcek ilacının tarım bakanlığının izin verdiğinden daha fazla miktarda kullanıldığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, böceklenmeye karşı kullanılan ilaçların belirtilen dozdan fazla kullanılması durumunda da meyve ve sebzelerin çoğu zaman insan hayatını tehlikeye düşürmeyeceği konusunda hemfikir.

 

 

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