Aldi Kuzey, müşterilerden karpuzların iadesini istedi

SON dönemde satılan karpuzlarda zehirlemeye yol açabilecek türden böcek ilacının bulunduğunun tespit edilmesi üzerine market zinciri karpuzların iadesini istedi. Karpuzları geri getiren müşterilere paralarının iade edileceği de belirtildi. Karpuzda tespit edilen böcek ilacının tarım bakanlığının izin verdiğinden daha fazla miktarda kullanıldığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, böceklenmeye karşı kullanılan ilaçların belirtilen dozdan fazla kullanılması durumunda da meyve ve sebzelerin çoğu zaman insan hayatını tehlikeye düşürmeyeceği konusunda hemfikir.