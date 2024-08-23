×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

ALDI dönerine ilgi büyük oldu

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#ALDI SÜD#AVRUPADAN HABERLER
ALDI dönerine ilgi büyük oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 14:45

Almanya’da döner gündemden düşmüyor. Ülkenin en büyük perakende gıda zincirlerinden ALDI SÜD, 7-16 Ağustos tarihleri arasında dört farklı şehirde düzenlediği Döner Roadshow’a ilgi büyük oldu.

Haberin Devamı

DÜSSELDORF, Mainz, Münih ve Nürnberg’de gerçekleştirilen etkinliklerde, dönerler 2 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Etkinlik kapsamında 6 bin Euro gelir elde edildi. ALDI SÜD bu miktarı iki katına çıkararak bölgesel gıda yardım kuruluşlarına toplamda 12 bin Euro bağışladı. “Herkese Döner” sloganıyla yapılan etkinlik kapsamında hem etli hem de vejetaryen döner çeşitleri uygun fiyatlarla sunuldu. Vejetaryen döner 2 Euro, tavuk ve dana etli dönerler ise 3 Euro’dan satıldı. Ayrıca, her menüde ücretsiz bir içecek ve çeşitli organik dondurma seçenekleri de ikram edildi. Dönerler, ALDI’nın kendi markalarından oluşan ürünlerle hazırlandı. Özel etkinlikten elde edilen gelirler bağış amaçlı kullanıldı.

ALDI dönerine ilgi büyük oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#ALDI SÜD#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!