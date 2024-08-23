ALDI dönerine ilgi büyük oldu

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DÜSSELDORF, Mainz, Münih ve Nürnberg’de gerçekleştirilen etkinliklerde, dönerler 2 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Etkinlik kapsamında 6 bin Euro gelir elde edildi. ALDI SÜD bu miktarı iki katına çıkararak bölgesel gıda yardım kuruluşlarına toplamda 12 bin Euro bağışladı. “Herkese Döner” sloganıyla yapılan etkinlik kapsamında hem etli hem de vejetaryen döner çeşitleri uygun fiyatlarla sunuldu. Vejetaryen döner 2 Euro, tavuk ve dana etli dönerler ise 3 Euro’dan satıldı. Ayrıca, her menüde ücretsiz bir içecek ve çeşitli organik dondurma seçenekleri de ikram edildi. Dönerler, ALDI’nın kendi markalarından oluşan ürünlerle hazırlandı. Özel etkinlikten elde edilen gelirler bağış amaçlı kullanıldı.