Alçaklar yine camiye saldırdı! Bu kez...

Haberin Devamı

OLAY sabah namazı için camiye gelen din görevlileri ve cemaat tarafından fark edildi. Caminin dışındaki büyük demir kapının üzerinden atlayarak içeriye giren hırsız ya da hırsızlar hem camiye zarar verdiler hem de bağış kutularını çalıp kaçtılar. Hırsızlar bozuk paraların bulunduğu kutuya ise dokunmadı. Aachen Cami Başkanı Ümit Kaya, olayla ilgili şunları söyledi: “Cami avlumuzda büyük bir demir kapı var, onun üzerinden atlayıp caminin kadınlar bölümünden içeri girmişler. Malum, Aachen üniversite şehri. Allah’tan öğrencilerin kaldığı, barındığı yurt bölümümüze geçmemişler. Duvardaki iki adet büyük para kutumuzu götürmüşler. Bozuk paraların bulunduğu üçüncü kutuyu ise almayıp yere atmışlar. Bunlardan biri kadınlar bölümündeki şeffaf kumbaraydı. İçerisi kâğıt paralarla doluydu. Genelde pazar günleri boşaltıyorduk. Caminin muhtelif yerlerine hakaret dolu yazılar yazıp gitmişler. Irkçı, yabancı ve cami düşmanları mı yoksa sadece soymak için mi geldiler bunu polis otaya çıkaracak. Olayı, sabah namazına gelen cemaatimizin haber vermesiyle öğrendik. Polisin tahkikatı devam ediyor. Camimiz sıfırdan yenilendi, kameralarımız henüz yoktu. Sadece avlu kapısında kuyumcu esnafın kapıyı gösteren kamerası vardı, polis pazartesi görüntüleri inceleyip bilgi verecek.”