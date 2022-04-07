Alay konusu oldu: ‘Talk Show karantinası’ yapsın!

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BILD gazetesi Sağlık Bakanı’nı ‘Kaos Lauterbach’ olarak adlandırırken, CSU’lu Alexander Dobrindt, Sağlık Bakanı’nın, sürekli siyasi talk show’lara çıkmasına gönderme yaparak ‘Talk Show karantinası’ talep etti. Bremen Sağlık Senatörü Sol Partili Claudia Bernhard, bakanın tavırlarının kabul edilemeyeceğini söyledi.

MERZ KOALİSYONA YÜKLENDİ

CDU Genel Başkanı ve Birlik Partileri Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz de koalisyon hükümetine yüklendi. Merz, Sağlık Bakanı’nın siyasetle ilgili kararları ‘talk show’da açıkladığını, Savunma Bakanı’nın kamunun bilmesi gerekenleri gizli diye deklare ettiğini ve Yeşiller Partisi’nin Genel Başkanı’nın da hükümetin almadığı kararlardan dolayı eleştiri yaptığını ifade etti. Merz, Başbakan Scholz’un kabinenin kontrolünü sağlayamadığını da iddia etti.