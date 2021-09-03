Alaturka kahvaltılı 60. yıl etkinliği
Almanya ile Türkiye arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 60’ıncı yılı nedeniyle bu yıl birçok kültürel etkinlik gerçekleştiriliyor. ‘İstanbulberlin’ inisiyatifi tarafından bu kapsamda Berlin’de ‘Frühstück Alla Turca’ (Alaturka Kahvaltı) adlı bir etkinlik gerçekleştirilecek.
BERLİN Yunus Emre Enstitüsü’nün de destek verdiği etkinlik, 5 Eylül’de Festsaal Kreuzberg’de yapılacak. Göçün müziğe yansımalarını tema alan etkinlik, açık havada kahvaltıyla başlayacak, panel ve müzikal gösterilerle devam edecek. Cartel ve Karakan gruplarının kurucularından Kabus Kerim, Başak Yavuz, DJ Funshine olarak bilinen Nazlı Sağdıç Pilcz gibi isimler yer alıyor. Etkinliğe destek veren Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, ‘İstanbulberlin’ insiyatifinin Yunus Emre Enstitü’ndeki basın toplantısına katılarak vatandaşları etkinliğe davet etti.‘İstanbulberlin’ kurucusu Sedef Bilgiç’in hazırladığı 5 Eylül’deki etkinliğin programı ise şöyle:
10.00-11.00 DJ kabini: Nazlı Sağdıç Pilcz (DJ Funshine)
11.00-11.20 “Hoş Geldiniz” konuşmaları
11.20-12.00 Göç hikâyesi paylaşımları
12.00-13.00 ‘Misafir İşçi’ havaları ile Yeni Dalganın Sesi Arasında / Kabus Kerim ve Caz Müzisyeni Başak Yavuz ile Söyleşi (Moderatör: Sedef Bilgiç)
13.00-14.00 DJ Kabini: Kabus Kerim
Ayşen Meliha Karaman’ın sunumu, Funda Çetinkaya’nın Almanca-Türkçe çevirisiyle.