‘Alalım’, ‘Almayalım’! Almanya’da mülteci kavgası...

HÜKÜMETİN büyük ortağı CDU/CSU, gerekirse Almanya’nın iç sınırlarının kapatılmasını isterken, hükümet ortağı SPD ile muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti ilk etapta sınırda zor durumda olan çocuk ve ailelerin alınmasından yana. Aşırı sağcı AfD ise Yunanistan’ın mültecilere şiddet kullanmasını doğru bulduklarını açıkladı. AfD Başkanı Jörg Meuthen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sınıra dikenli tel, göz yaşartıcı gaz, eğer yasa dışı sınır ihlalleri başka türlü önlenemiyorsa, gerektiği yerde cop da kullanılmalı... İşte böyle olur bu iş” dedi.

‘HAYIR’ DEMEDİ, İTİRAZ DA ETMEDİ

AB sınırlarında güvenlik sağlanamazsa, Almanya’nın sınırına gelen düzensiz göçmenlerin geri çevrilmesini isteyen Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in, CDU/CSU grup toplantısında, “İç sınırların korunması gerekir” dediği belirtildi. Başbakan Angela Merkel’in ise toplantıda konuyla ilgili görüş belirtmediği ancak Seehofer’in sözlerine de itiraz etmediği kaydedildi. Merkel’in Türkiye-AB mülteci sözleşmesini yeniden canlandırmaktan yana olduğu ve Türkiye’nin mülteciler için maddi yardımların doğrudan ödenmesi talebini anlayışla karşıladığı bildirildi. İdlib’teki çatışmalardan kaçan mülteciler için Suriye’de koruma altında bir bölge kurulmasını isteyen Merkel’in, Yunanistan ve Bulgaristan’ın AB sınırlarını korumasını da övdüğü öğrenildi.

Yunanistan’ın sınırdan mülteci bırakmamasına destek veren Seehofer, “Bugün grup toplantısında Türkiye üzerinden gelen bu mülteciler için Avrupa sınırlarının açık olmadığını, bunun bizim sınırlarımız için de geçerli olduğunu çok açık bir dille ifade ettim” dedi. Seehofer’in, kapalı kapılar ardında yapılan grup toplantısında, “Bu konuyu kontrol altına almalıyız. Yoksa 2015 ve artıyla karşı karşıya kalırız” dediği belirtildi.

BELEDİYELER BİRLİĞİ UYARDI

Yeşiller ise Federal Meclis’teki oturumda Yunanistan’daki kamplarda zor şartlar altında yaşayan mültecilerin alınması için AB içinde mülteci almak isteyen bir ‘istekliler birliği’ kurulmasını önerdi. Yeşiller Grup Eşbaşkanı Katrin Göring Eckhardt, başta çocuklar olmak üzere ilk etapta 5 bin mültecinin alınmasını istedi. SPD İç Politika Sözcüsü Ute Vogt’un yanı sıra Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil (SPD) de Yunanistan’dan mültecilerin alınmasından yana görüş belirtirken, Sol Parti grubu da mültecilerin hemen alınmasını talep etti.

Alman Belediyeler Birliği ise Almanya’yı ‘tek taraflı mülteci alma vaadine’ karşı uyardı. Daha önce ülkeye gelen mültecilerin entegrasyonunun tam sağlanamadığını belirten Belediyeler Birliği Başkanı Reinhard Sager, Türkiye-AB sözleşmesinin yeniden canlandırılmasını istedi.