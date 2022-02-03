Alacak-verecek davası yüzünden mi vuruldu!

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BRANDENBURG eyaletine bağlı Henningsdorf’ta yaşayan 47 yaşındaki 5 çocuk babası Abdülcelil B., Türklerin yoğun olarak yaşadığı Wedding ilçesinde akşam üzeri uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Cinayetin bir infaz gibi gerçekleştiğinden yola çıkan polis, katilin doğrudan Abdülcelil B.‘yi hedef aldığını söyledi. Saldırıda ağır yaralandıktan sonra bilincini kaybeden Abdülcelil B., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, cinayetin sebebi henüz netlik kazanmadı. Ancak cinayetin alacak-verecek meselesinden işlendiği yönünde spekülasyonlar yapılıyor.

POLİS YARDIM İSTEDİ

Cinayet sonrası, katil zanlısının yakalanması için vatandaşların bilgisine başvuran polis, bu çağrısını yineleyerek, cinayetle ilgili bilgisi olanların veya olay anındaki görgü tanıklarının kendilerine başvurmasını istedi. Berlin Polisi, cinayet hakkında bilgisi olanların soruşturmayı yürüten 8. cinayet masasına (030) 4664-911888 numaralı telefondan veya lka118-hinweis@polizei.berlin.de e-mail adresine bilgi verebilecekleri belirtildi.