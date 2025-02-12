Akvaryumu patlayan otel yeniden açıldı

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Patlayan akvaryum nedeniyle yaklaşık 1 milyon litre su otelin içine ve çevredeki sokaklara akmıştı. En büyük parçası 9 ton ağırlığında olan akvaryumun camı yüzlerce parçaya ayrıldı. Felaket sırasında binlerce balık öldü ve sadece iki kişi hafif yaralandı. Olayın nedeni ise tam olarak belirlenemedi. Patlamanın ardından otel aylarca kapalı kaldı ve büyük bir yenileme çalışması başlatıldı. Otelin sahibi Union Investment’ın sözcüsü, otelin şubat ayı başında yeniden misafir kabul etmeye başladıklarını açıkladı. Ancak iki yıllık bir aranın ardından otelin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının zaman alacağı ifade edildi.