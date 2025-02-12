Akvaryumu patlayan otel yeniden açıldı

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Patlayan akvaryum nedeniyle yaklaşık 1 milyon litre su otelin içine ve çevredeki sokaklara akmıştı. En büyük parçası 9 ton ağırlığında olan akvaryumun camı yüzlerce parçaya ayrıldı. Felaket sırasında binlerce balık öldü ve sadece iki kişi hafif yaralandı. Olayın nedeni ise tam olarak belirlenemedi. Patlamanın ardından otel aylarca kapalı kaldı ve büyük bir yenileme çalışması başlatıldı. Otelin sahibi Union Investment’ın sözcüsü, otelin şubat ayı başında yeniden misafir kabul etmeye başladıklarını açıkladı. Ancak iki yıllık bir aranın ardından otelin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının zaman alacağı ifade edildi.



Patlayan dev akvaryumun bulunduğu alan, büyük bir dikey bahçeye dönüştürüldü. Yaklaşık 2 bin bitkiyle donatılan bu bahçe, otelin yeni yüzü oldu. Ayrıca otelin 15 toplantı odası tamamen yenilendi ve misafirler için bir spa merkezi ile bir Yunan restoranı eklendi. Otel, 427 odasıyla hizmet vermeye devam ediyor.Otel sözcüsü, eski çalışanların büyük bir kısmının yeniden işbaşı yaptığını duyurdu.