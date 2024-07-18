‘Akut kontrol merkezleri’ kuruluyor

Haberin Devamı

TASARININ merkezinde ‘akut kontrol merkezleri’ yer alıyor. Buna göre, doktorların telefon veya video yoluyla tavsiyelerde bulunduğu ve yardım arayanları buna göre yönlendirdiği ‘akut kontrol merkezleri’ kurulacak. Gelecekte, ülke çapında 112 acil durum numarası ve yasal sağlık sigortası doktorları için 116117 telefon çağrı hizmeti bu amaçla bu ağa bağlanacak. Hedef, gereksiz acil çağrıların sayısını azaltmak. Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, “Ayakta tedavi edilebilecek ve hatta telefon ya da video tabanlı danışmanlığın yeterli olabileceği herkes hastaneye gitmek zorunda değil” dedi.

GÜNÜN HER SAATİNDE BAŞVURULABİLECEK

Reformun ikinci kilit noktası ise ‘entegre acil durum merkezleri’nin oluşturulması. Gelecekte bu merkezler acil durumlarda günün her saati başvurulacak merkezi noktalar olacak. Tasarıya göre, ‘entegre bir acil durum merkezi’nin temel unsurlarından biri ilk değerlendirme merkezi olması. Bu merkez yardım arayanları, acil durum muayenehanesi gibi uygun tesise yönlendirecek. Özel muayenehaneler de bu sürece dahil olacak. Bakan Lauterbach, hastaların acil durumlarda hızlı ve iyi bir bakım alabileceklerine güvenebilmeleri gerektiğini söyledi. Bakan, “Bunu başarmak için, aşırı kalabalık olduğu bilinen acil durum merkezlerinin üzerindeki baskıyı azaltıyor ve hasta yönetiminin işe yaramasını sağlıyoruz” dedi.