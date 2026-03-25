Aktivistlerden Rheinmetall’de Filistin gösterisi

Polis, sabah saat 06.15 sıralarında Gesundbrunnen semtindeki Scheringstraße adresinde bulunan fabrikaya yapılan ihbar üzerine harekete geçti. Olay yerine yaklaşık 20 polis ekibi sevk edilirken, eylemcilerin çatıdan indirilmesi için yüksekten kurtarma ekibi beklendiği bildirildi.

Eylemciler, yaptıkları açıklamada, “Berlin’de Filistin’de insanları öldüren silahların üretilmesine karşı barışçıl bir şekilde durmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Polis sözcüsü, olay yerindeki durumun oldukça sakin olduğunu belirtti. Rheinmetall’in Berlin’deki fabrikasında son dönemde otomotiv parçaları üretiliyordu. Şirket, yıl içinde bu tesiste topçu mühimmatı parçaları üretmeye başlamayı planlıyor.