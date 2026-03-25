×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Aktivistlerden Rheinmetall’de Filistin gösterisi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2026 13:49

Almanya’nın başkenti Berlin’de, savunma sanayi devi Rheinmetall’in fabrikasında dört eylemci, Filistin’de öldürülen insanları protesto etmek için çatıya çıktı. Eylemciler binanın duvarına kırmızı boya dökerek Filistin bayrağı açtı.

Haberin Devamı

Polis, sabah saat 06.15 sıralarında Gesundbrunnen semtindeki Scheringstraße adresinde bulunan fabrikaya yapılan ihbar üzerine harekete geçti. Olay yerine yaklaşık 20 polis ekibi sevk edilirken, eylemcilerin çatıdan indirilmesi için yüksekten kurtarma ekibi beklendiği bildirildi.

Eylemciler, yaptıkları açıklamada, “Berlin’de Filistin’de insanları öldüren silahların üretilmesine karşı barışçıl bir şekilde durmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Polis sözcüsü, olay yerindeki durumun oldukça sakin olduğunu belirtti. Rheinmetall’in Berlin’deki fabrikasında son dönemde otomotiv parçaları üretiliyordu. Şirket, yıl içinde bu tesiste topçu mühimmatı parçaları üretmeye başlamayı planlıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Filistin#Gösteri

BAKMADAN GEÇME!