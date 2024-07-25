Aktivistler yine kendilerini yere yapıştırdı yine uçuşlar durdu!

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ALMANYA’da kendilerini ‘Son nesil’ olarak niteleyen iklim aktivistleri yeniden harekete geçerek ülkenin çeşitli kesimlerinde uçuşları durdurdu. Önceki gün Köln/Bonn havalimanına girerek kendilerini piste yapıştıran ve yüzlerce uçak seferinin iptal edilmesine yol açan iklim aktivistleri bu sabah da Frankfurt Havaalanı’nda uçuşları geçici olarak durdurdu. Hükümetin iklim politikasını protesto eden iklim aktivistlerinden bir grup, bu sabah erken saatlerde Almanya’nın en büyük Frankfurt Havalimanı’nın dikenli tellerini keserek içeri girerek kendilerini piste yapıştırarak iniş ve kalkışları durdurdu.

‘2030 YILINA KADAR FOSİLLERDEN KURTULUN’

Sosyal medya platformu X’te “Petrol, gaz ve kömürün sürekli çıkarılması ve yakılması varlığımız için bir tehdittir. Uluslararası alanda güçlerimizi birleştirdik: 2030 yılına kadar fosillerden kurtulun!” paylaşımında bulunan iklim aktivistleri polis ve havaalanı güvenlik birimlerinin müdahelesiyle olay yerinden uzaklaştırılarak geçici olarak göz altına alındı. Yaklaşık iki saat süren eylem nedeniyle Frankfurt Havalimanı’nda tüm iniş ve kalkışlar durdurulurken 140’ın üzerinde seferin iptal edildiği açıklandı. İklim aktivistleri dün sabah da Köln/Bonn Havalimanı’nı bloke ederek yüzlerce seferin iptal edilmesine yol açmışlardı.