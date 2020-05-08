Akrabalar arasında çatışma çıktı: 4 kişi yakalandı

POLİSTEN edinilen bilgiye perşembe akşam saatlerinde iki akraba aile arasında kavga çıktı. Kranichstein semtindeki Parkstrasse üzerinde patlak veren kavga bir anda büyüdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin gelmesiyle kavgaya karışanlar olay yerinden kaçtı. Polis kavganın çıktığı sokakta 29, 32 ve 35 yaşlarında üç yaralıyı buldu. Yaralılardan ikisinin kurşunla, diğerinin de aldığı sopa darbeleriyle yaralandığı tespit edildi. Üçü de hastaneye kaldırıldı. Üçünün de hayati tehlikesi bulunmuyor. Ayrıca 58 yaşında bir kişinin de kavgada yaralandığı belirlendi. HELİKOPTER VE ÖZEL KOMANDO EKİPLERİ

Kentte alarma geçen polis, otomobille kaçanların peşine düştü. Aramalara polis helikopterleri de havadan destek verdi. Polis, kentin farklı semtlerinde yaşları 24 ile 56 arasında değişen dört şüpheliyi otomobilleri içinde yakaladı. Yakalananlardan ikisinin kadın olduğu açıklandı. Kavgada kullanılan silahları bulmak için özel komando ekipleri evlere baskın düzenledi. Yapılan aramalarda suç aleti silahlar bulunamadı. Polis kavganın nedeni ve karışanları belirlemek için tanıkların ifadesini almayı sürdürüyor. Kavgaya kaç kişinin karıştığı ve nereli olduğuna ilişkin açıklama yapmayan polis sözcüsü “Olayı aydınlatmak için daha çok işimiz var” dedi.