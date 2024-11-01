Akpınar’ın makalesi ‘Afrika Yıllığı 2023’ kitabında

İLHAN BABA / NÜRNBERG
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 10:59
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yayımlanan ‘Afrika Yıllığı 2023’ kitabında, Almanya’nın Afrika kıtasıyla ilgili yeni stratejisini ele alan önemli çalışmalar arasında, Nürnbergli ekonomist İsmail Akpınar’ın ‘Almanya’nın Yeni Afrika Stratejisi’ başlıklı makalesi de yer aldı.
Ankara’da YTB’nin ev sahipliğinde Afrika ülkelerinin büyükelçileri, akademisyenler, araştırmacılar ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen panelde tanıtılan kitap, küresel ve bölgesel güçlerin Afrika’ya yönelik stratejilerine ışık tutarken, Almanya’nın kıtadaki yeni yaklaşımlarını ve karşılaştığı zorlukları da derinlemesine inceliyor. Akpınar’ın çalışması, kitabın 347 ila 353’üncü sayfaları arasında yer alıyor ve Almanya’nın Afrika’ya yönelik stratejisinin temel ilkelerini, hedeflerini ve uygulama zorluklarını ele alıyor. Akpınar, ekonomik, güvenlik ve göç konularına odaklandığı araştırmasında, Almanya’nın kıtadaki eski gücünü yitirmesinin ardından Afrikalı ortaklarla eşit bir iş birliği kurma ihtiyacını vurguluyor. Ayrıca, Almanya’nın bugünkü Afrika stratejisinde bazı hedeflerin uygulanabilirlikten uzak olduğunu ve Olaf Scholz hükümeti içindeki ideolojik farklılıkların, ortak bir strateji geliştirmeyi güçleştirdiğini ifade ediyor.
54 MAKALE, 6 KİTAP ÖZETİ
Panelde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve YTB Başkanı Abdullah Eren’in de konuşmalarıyla tanıtılan ‘Afrika Yıllığı 2023
’, siyaset, ekonomi, toplum ve çevre gibi başlıklarda 54 makale ve 6 kitap özetini bir araya getiriyor. Uluslararası düzeyde önemli bir kaynak olarak kabul edilen, 11 kuruluşun katkısıyla hazırlanan ve İngilizce olarak da yayımlanması planlanan kitap, Afrika üzerine araştırma yapan akademisyen ve uzmanlar için referans niteliğinde. Çalışmasının kitaba dahil edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Akpınar, “Uzun araştırmalar sonucunda hazırladığım makalemin ilgi görmesinden dolayı mutluyum. Bu süreçte bana güvenen YTB Başkanı Abdullah Eren ile kitabın editörleri Prof. Dr. Soyalp Tamçelik ve Dr. Tunç Demirtaş’a teşekkür ederim” dedi.