Akpınar’ın makalesi ‘Afrika Yıllığı 2023’ kitabında

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Ankara’da YTB’nin ev sahipliğinde Afrika ülkelerinin büyükelçileri, akademisyenler, araştırmacılar ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen panelde tanıtılan kitap, küresel ve bölgesel güçlerin Afrika’ya yönelik stratejilerine ışık tutarken, Almanya’nın kıtadaki yeni yaklaşımlarını ve karşılaştığı zorlukları da derinlemesine inceliyor. Akpınar’ın çalışması, kitabın 347 ila 353’üncü sayfaları arasında yer alıyor ve Almanya’nın Afrika’ya yönelik stratejisinin temel ilkelerini, hedeflerini ve uygulama zorluklarını ele alıyor. Akpınar, ekonomik, güvenlik ve göç konularına odaklandığı araştırmasında, Almanya’nın kıtadaki eski gücünü yitirmesinin ardından Afrikalı ortaklarla eşit bir iş birliği kurma ihtiyacını vurguluyor. Ayrıca, Almanya’nın bugünkü Afrika stratejisinde bazı hedeflerin uygulanabilirlikten uzak olduğunu ve Olaf Scholz hükümeti içindeki ideolojik farklılıkların, ortak bir strateji geliştirmeyi güçleştirdiğini ifade ediyor.