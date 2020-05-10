‘Akıllı bir beyin, bize gelirse seviniriz!’

ALMANYA’nın bir üniversite kenti olan Tübingen’i 2007’den beri yöneten Büyükşehir Belediye Başkanı Yeşillerli Boris Palmer, önce mülteciler hakkındaki sözleriyle parti politikasına ters düştü. Sonra Alman Demiryollarının göçmen kökenli tanınmış simalarla yaptığı reklam afişine tepki gösteren Boris Palmer, bu afişteki görüntünün Alman toplumunu temsil etmediği sözleriyle parti içinde kavga çıkardı. Palmer’in son olarak korona önlemleri üzerine “Bu önlemlerle muhtemelen 6 ay sonra zaten ölecek olan insanları kurtarmaya çalışıyoruz” sözleri bardağı taşıran son damla oldu. Yeşiller Eş Başkanları Robert Habeck ve Annalena Baerbock, Palmer için “O artık Yeşiller adına konuşmuyor” diyerek partiden ihracı için ilk sinyali verdi. Ancak bir üyenin partiden ihracı çok zor olduğu için, Boris Palmer’e gönüllü gitmesi için kapıyı gösterildi. Palmer’in üye olduğu Baden Württemberg Eyaleti Yeşiller teşkilatı cuma günü yaptığı toplantıda “Partimizi terk etmesini bekliyoruz” denildi.

‘KAVGACI AMA FARKLI GÖRÜŞLERİ VAR’

Boris Palmer ise parti içinde tüm desteği kaybetmiş olmasına rağmen “Ben ekolojik inançla Yeşiller üyesiyim ve üye olarak da kalacağım” açıklamasını yaptı. Boris Palmer’e ‘Şimdi ne olacak’ sorusu tartışılırken, Hür Demokrat Parti’den (FDP) teklif geldi. FDP Baden Württemberg eyaleti teşkilat Başkanı Michael Theurer, “Palmer kavgacı, akıllı bir beyin. Bazen hedefini aşan sözler söylüyor. Ses tonu hep doğru olmuyor, ama farklı görüşler getiriyor. FDP’ye gelirse, seviniriz. Biz eleştirel düşünen bir partiyiz” dedi.